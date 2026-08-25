एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

LPG: बाजार में आ गया 10 किलो का FTL सिलिंडर, कितने रुपए है कीमत? क्या आप भी एलपीजी सिलेंडर खत्म होने से पहले गैस की मात्रा का पता लगाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. अब 10 किलो का नया FTL सिलिंडर आया है, जिसमें बची हुई गैस बाहर से देखी जा सकती है. Read More

Train Cancelled: रेल यात्रियों के लिए अपडेट, 31 अगस्त से कई ट्रेनें रद्द और कुछ के रूट बदले वाराणसी मंडल में ट्रैक से जुड़े काम की वजह से 31 अगस्त से 4 सितंबर तक कुछ पैसेंजर ट्रेन कैंसिल रहेंगी और वहीं कई एक्सप्रेस ट्रेनों को बदले रूट से चलाया जाएगा. देखें पूरी लिस्ट. Read More

CJI ने सौरव दास को कहा था कॉकरोच? अभिजीत दीपके का चौंकाने वाला दावा सीजेआई सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ. Read More

US का चीन पर नया वार! 7.5 फीसदी टैरिफ से भारत को फायदा या नुकसान? अमेरिका चीन पर 7.5 फीसदी का नया टैरिफ लगाने की तैयारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का भारत समेत दूसरे देशों पर क्या असर पड़ सकता है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

क्या है ध्रुव जुरेल के ‘टैटू’ का मतलब? जानकर आप भी ठोकेंगे उन्हें सलाम Dhruv Jurel Tattoo: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक पूरा करते ही ध्रुव जुरेल ने पहले सलाम किया और फिर बांह के खास टैटू की ओर इशारा किया. क्या है उनके इस टैटू का मतलब? Read More

अर्जेंटीना से 'शर्मनाक' हार, टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर; 51 साल का सूखा बरकरार Hockey World Cup 2026: अर्जेंटीना के खिलाफ हार के बाद भारतीय हॉकी टीम 2026 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई. यह भारत के लिए 'करो या मरो' का मैच था. Read More

कुरियर से आई राखी टूटी मिले तो क्या उसे जोड़कर बांध सकते हैं? जानें परंपरा का सही नियम रक्षाबंधन पर कई बार बहने किसी कारणवश भाई को राखी बांधने मायके नहीं जा पातीं ऐसे में वो राखी कुरियर कर देती हैं. अगर कुरियर के दौरान राखी टूटी मिले तो क्या वो कलाई पर बांधना चाहिए, क्या है नियम Read More