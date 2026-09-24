गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 24 सितंबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.

Written By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो |  Updated at : 24 Sep 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

  1. मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 1 अक्टूबर से 24 जिलो में लागू होंगे ESIC नियम

    मध्य प्रदेश के 24 जिलों के निर्दिष्ट क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से ESIC नियम लागू होंगे. कर्मचारियों और नियोक्ताओं से अंशदान लिया जाएगा और पात्र कर्मचारियों को ESIC लाभ मिलेंगे. Read More

    रिलेटेड स्टोरी >>

    इंडिया
    ECI SIR Row Live: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
    LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
    विश्व
    Explained: पाक में बड़े रक्तपात की आशंका? पाकिस्तान सरकार ने अस्पतालों को तैयार रहने को क्यों कहा
    Explained: पाक में बड़े रक्तपात की आशंका? पाकिस्तान सरकार ने अस्पतालों को तैयार रहने को क्यों कहा
    इंडिया
    CEC ज्ञानेश कुमार पर SC की अवमानना केस चलाने की मांग, क्या है दलील?
    CEC ज्ञानेश कुमार पर SC की अवमानना केस चलाने की मांग, क्या है दलील?
    इंडिया
    नोएडा, हैदराबाद और पुणे...3 बसों में अग्निकांड, कई की मौतें, PM मोदी ने जताया दु:ख
    नोएडा, हैदराबाद और पुणे...3 बसों में अग्निकांड, कई की मौतें, PM मोदी ने जताया दु:ख

  2. Train Cancelled: ब्लॉक के चलते कई ट्रेनें रद्द, वंदे भारत समेत कुछ का बदला रूट

    अगर आप 26 सितंबर से 28 सितंबर के बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, लखनऊ मंडल के गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर कुछ जरूरी काम के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. Read More

  3. आईआईटी बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की मौत पर राहुल गांधी ने परिवार से की बात, जानें क्या कहा?

    आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनके परिजनों से फोन पर बातचीत कर समर्थन और हरसंभव मदद का भरोसा दिया है. Read More

  4. Explained: पाक में बड़े रक्तपात की आशंका? पाकिस्तान सरकार ने अस्पतालों को तैयार रहने को क्यों कहा

    PTI का दावा है कि इस्लामाबाद में रविवार की प्रस्तावित रैली को रोकने के लिए सरकार हर संभव हथकंडा अपना रही है. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत कई प्रांतों में PTI दफ्तरों पर छापे मारे जा रहे हैं. Read More

  5. कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट

    Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

  6. Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट

    Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

  7. एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट, अभिषेक शर्मा के नाम अनचाहा रिकॉर्ड

    अभिषेक शर्मा 2026 में टी20 इंटरनेशनल में 7 बार शून्य पर आउट हुए. जापान के खिलाफ गोल्डन डक के बाद उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20I डक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. Read More

  8. Asian Games 2026: दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज

    महिला क्रिकेट टीम ने 2026 एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता. इसके बाद पुरुष बैडमिंटन टीम से दूसरे गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में हार के साथ टीम को ब्रॉन्ज मिला. Read More

  9. आज 24 सितंबर 2026, गुरु प्रदोष व्रत में शाम को शिव पूजन का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

    Panchang 24 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी और गुरुवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More

  10. बीमा कराने वालों को खुशखबरी, फिजूल खर्चे, मनमानी और एजेंट के कमीशन पर बनेंगे नियम

    IRDAI ने बीमा कंपनियों के खर्च, कमीशन और बिक्री व्यवस्था में बदलाव के प्रस्ताव रखे हैं. खासकर लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में खर्च सीमा घटाने के साथ कमीशन में नियम प्रस्तावित हैं. Read More

Published at : 24 Sep 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Hindi News Hindi News Headlines Hindi Samachar Top Hindi News Hindi News Headlines Today Latest News In Hindi Breaking News In Hindi ताजा ख़बरें Breaking News Top News Top Headlines Afternoon Bulletin ABP LIVE Afternoon Bulletin Afternoon Headlines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ECI SIR Row Live: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
विश्व
Explained: पाक में बड़े रक्तपात की आशंका? पाकिस्तान सरकार ने अस्पतालों को तैयार रहने को क्यों कहा
Explained: पाक में बड़े रक्तपात की आशंका? पाकिस्तान सरकार ने अस्पतालों को तैयार रहने को क्यों कहा
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार पर SC की अवमानना केस चलाने की मांग, क्या है दलील?
CEC ज्ञानेश कुमार पर SC की अवमानना केस चलाने की मांग, क्या है दलील?
इंडिया
नोएडा, हैदराबाद और पुणे...3 बसों में अग्निकांड, कई की मौतें, PM मोदी ने जताया दु:ख
नोएडा, हैदराबाद और पुणे...3 बसों में अग्निकांड, कई की मौतें, PM मोदी ने जताया दु:ख
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आईआईटी बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की मौत पर राहुल गांधी ने परिवार से की बात, जानें क्या कहा?
आईआईटी बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की मौत पर राहुल गांधी ने परिवार से की बात, जानें क्या कहा?
झारखंड
जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा, मंत्री दीपिका पांडेय की बेटी समेत 4 की मौत
जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा, मंत्री दीपिका पांडेय की बेटी समेत 4 की मौत
इंडिया
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
क्रिकेट
टीम इंडिया को कब मिलेगा नया चीफ सेलेक्टर? BCCI ने दिया जवाब
टीम इंडिया को कब मिलेगा नया चीफ सेलेक्टर? BCCI ने दिया जवाब
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
ECI SIR Row Live: 'कोई सबूत नहीं...', SIR को लेकर बोले दिलीप घोष, EC पर क्या कहा
LIVE: 'कोई सबूत नहीं...', SIR को लेकर बोले दिलीप घोष, EC पर क्या कहा
बिहार
बिहार में डर खत्म! जमुई और समस्तीपुर के बाद मधेपुरा में छात्राओं से बदसलूकी
बिहार में डर खत्म! जमुई और समस्तीपुर के बाद मधेपुरा में छात्राओं से बदसलूकी
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन के लिए सितंबर में लगाएं ये 5 सब्जियां, तेज होगी ग्रोथ
किचन गार्डन के लिए सितंबर में लगाएं ये 5 सब्जियां, तेज होगी ग्रोथ
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget