एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 24 सितंबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 1 अक्टूबर से 24 जिलो में लागू होंगे ESIC नियम
मध्य प्रदेश के 24 जिलों के निर्दिष्ट क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से ESIC नियम लागू होंगे. कर्मचारियों और नियोक्ताओं से अंशदान लिया जाएगा और पात्र कर्मचारियों को ESIC लाभ मिलेंगे. Read More
Train Cancelled: ब्लॉक के चलते कई ट्रेनें रद्द, वंदे भारत समेत कुछ का बदला रूट
अगर आप 26 सितंबर से 28 सितंबर के बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, लखनऊ मंडल के गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर कुछ जरूरी काम के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. Read More
आईआईटी बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की मौत पर राहुल गांधी ने परिवार से की बात, जानें क्या कहा?
आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनके परिजनों से फोन पर बातचीत कर समर्थन और हरसंभव मदद का भरोसा दिया है. Read More
Explained: पाक में बड़े रक्तपात की आशंका? पाकिस्तान सरकार ने अस्पतालों को तैयार रहने को क्यों कहा
PTI का दावा है कि इस्लामाबाद में रविवार की प्रस्तावित रैली को रोकने के लिए सरकार हर संभव हथकंडा अपना रही है. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत कई प्रांतों में PTI दफ्तरों पर छापे मारे जा रहे हैं. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट, अभिषेक शर्मा के नाम अनचाहा रिकॉर्ड
अभिषेक शर्मा 2026 में टी20 इंटरनेशनल में 7 बार शून्य पर आउट हुए. जापान के खिलाफ गोल्डन डक के बाद उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20I डक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. Read More
Asian Games 2026: दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज
महिला क्रिकेट टीम ने 2026 एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता. इसके बाद पुरुष बैडमिंटन टीम से दूसरे गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में हार के साथ टीम को ब्रॉन्ज मिला. Read More
आज 24 सितंबर 2026, गुरु प्रदोष व्रत में शाम को शिव पूजन का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Panchang 24 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी और गुरुवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
बीमा कराने वालों को खुशखबरी, फिजूल खर्चे, मनमानी और एजेंट के कमीशन पर बनेंगे नियम
IRDAI ने बीमा कंपनियों के खर्च, कमीशन और बिक्री व्यवस्था में बदलाव के प्रस्ताव रखे हैं. खासकर लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में खर्च सीमा घटाने के साथ कमीशन में नियम प्रस्तावित हैं. Read More