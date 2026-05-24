एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 24 मई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
UPPCL: क्या बिजली का बिल बिगाड़ रहा है बजट? यहां जानें पैसे बचाने के आसान तरीके
Electricity News: अगर आपके घर में भी बिजली का बिल ज्यादा आता है तो ये खबर आपके लिए है. अब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार आप अपने बिजली की खपत को कुछ इस तरह से कम कर सकते हैं. Read More
Gold Tax News: घर में रखा है कैश या सोना? नहीं दी जानकारी तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, जान लें टैक्स से जुड़े ये नियम
Income Tax: क्या आप भी अपने घर में कैस और सोने को रखते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. कैश और सोने की जानकारी नहीं देने पर आपके ऊपर न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया जा सकता है बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है. Read More
फाल्टा उपचुनाव: जिस सीट पर TMC कैंडिडेट जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां वोटों की गिनती शुरू, जानें कौन आगे?
बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट के रिजल्ट पर आज सभी की नजरें टिकी हैं. 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान कथित गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद पुनर्मतदान का फैसला लिया गया था. Read More
White House Shooting: कौन है 21 साल का नसीरे बेस्ट, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर की थी फायरिंग? सामने आई फोटो
व्हाइट हाउस के बाहर सीक्रेट सर्विस चेकपॉइंट पर गोलीबारी करने वाले आरोपी की पहचान नसीरे बेस्ट के रूप में हुई है. जांचकर्ताओं का मानना है कि वो खुद को प्रभु यीशु मसीह का मॉर्डन अवतार मानता था. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
VAIBHAV SOORYAVANSI: 15 साल के वैभव पर ‘अगला सचिन’ वाला दबाव क्यों? दिनेश कार्तिक ने दे डाली बड़ी चेतावनी
आईपीएल 2026 में तूफानी बल्लेबाजी से छाए वैभव सूर्यवंशी की तुलना लोग सचिन तेंदुलकर से करने लगे हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक का मानना है कि इतनी कम उम्र में ऐसे टैग खिलाड़ी पर भारी पड़ सकते हैं Read More
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
भारतीय क्रिकेट के पूर्व लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कमेंट्री 2026 में छोड़ दिया है. इसके बाद उन्होंने अपने संघर्षों का खुलासा भी एक्स पर पोस्ट के जरिए किया है. Read More
Adhik Maas Purnima 2026: अधिकमास पू्र्णिमा कब ? पुण्य कमाने का सबसे खास दिन, 3 साल बाद ही मिलेगा ऐसा मौका
Adhik Maas Purnima 2026: ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा 31 मई 2026 को है. इस दिन स्नान-दान और पूजा का अन्य पूर्णिमा के मुकाबले कई गुना फल मिलता है. ऐसे में पूर्णिमा पर कौन से काम आपके काम बना सकता है जानें. Read More
Gold-Silver Rate: आज कितनी है देश में 24 कैरेट सोने की कीमत? चेक करें मुंबई से कोलकाता तक के रेट
Gold-Silver Price Today: देश में सोने-चांदी की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं है. कीमतें कल के स्तर पर ही बरकरार है. फिलहाल, देश में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,59,000 रुपये के आसपास है. Read More
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Source: IOCL