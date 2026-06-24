एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Train Ticket Rules: किसी और के ट्रेन टिकट पर किया सफर तो कितना लगेगा जुर्माना? रेलवे ने बताया Train Ticket Rules: कोई लोगों को लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की टिकट पर यात्रा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. जानिए रेलवे के जरूरी नियम. Read More

पंजाब में 1 जुलाई से किन महिलाओं को मिलेंगे 1000 और किन्हें मिलेंगे 1500? सीधे खाते में आएगा पैसा Mava-Dhiyan Satkar Yojana: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि राज्य में मुख्यमंत्री मावां-धियां सम्मान योजना के तहत रजिस्टर्ड महिलाओं को 1 जुलाई से हर महीने 1 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. Read More

मुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट IMD Weather Update: दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और महाराष्ट्र, तेलंगाना व ओडिशा के शेष हिस्सों को कवर कर चुका है. Read More

UAE-India Brahmos Deal: भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा UAE, खाड़ी देशों में छिड़ी बहस, पाकिस्तान की क्यों उड़ी नींद? यूएई और सऊदी के सोशल मीडिया यूजर्स ब्रह्मोस मिसाइलों की क्षमता पर बहस कर रहे हैं. कई यूजर्स का मानना है कि अगर यह डील होती है तो इससे UAE की सैन्य क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी होगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

टीम इंडिया ने फिर चटाई पाकिस्तान को धूल, हॉकी प्रो लीग में हरमनप्रीत ब्रिगेड की शानदार जीत एफआईएच प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया. हरमनप्रीत सिंह की टीम ने रोमांचक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर जीत दर्ज की. Read More

FIFA World Cup 2026: लियोनेल मैसी बीमार पिता से मिलने क्यों नहीं जा सके, जानिए इसके पीछे की वजह! अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मैसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल दाग कर इतिहास रच दिया है. मैसी इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. Read More

Jagannath Rath Yatra 2026: पुरी नहीं जा पा रहे? घर बैठे ऐसे पाएं भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद Jagannath Rath Yatra 2026: अगर आप पुरी रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो जानें घर बैठे भगवान जगन्नाथ की कृपा पाने के आसान उपाय, मंत्र जाप, पूजा विधि, दान-पुण्य और रथ यात्रा का महत्व. Read More