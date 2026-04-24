एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 24 अप्रैल 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
पोस्ट ऑफिस की इस योजना ने बैंक FD को भी पीछे छोड़ा, हर महीने पाएं 20 हजार 500 रुपए
Senior Citizen Savings Scheme: पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में जमा राशि पर बैंक FD के मुकाबले बढ़कर इंटरेस्ट मिलता है. Read More
Train Cancelled: कैंसिल, लेट-रूट बदलाव तक, इन ट्रेनों में टिकट बुक है तो सावधान! सामने आई रेलवे की नई लिस्ट
Train Cancelled & Diverted: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं का बखूबी ध्यान रखता है. इसी कड़ी में IRTC से बड़ा अपडेट आया है, कि राजस्थान से जुड़े रूट की कई ट्रेनें 30 अप्रैल तक कैंसिल रहेंगी. Read More
West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की जिन 5 सीटों पर हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, वहां कितने मुस्लिम, जो बना-बिगाड़ सकते हैं ममता का खेल?
West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई. CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है. Read More
'कभी इंडिया आकर देखो मिस्टर ट्रंप, फिर...', भारत को नरक बताने पर ईरान ने लगाई लताड़, शेयर किया वीडियो
भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसे लेकर भारी बवाल मच गया है. विदेश मंत्रालय की नाराजगी के बाद अमेरिकी दूतावास ने मामले को संभालने की कोशिश की. Read More
समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार
Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More
बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान
Bengali actor Rahul Banerjee death: बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. राहुल ओडिशा में बीच के पास शूटिंग कर रहे थे जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. Read More
Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन शुभांकर शर्मा ने बनाई 2 शॉट की बढ़त, हनी बैसोया ने बनाया नया रिकॉर्ड
Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन दिल्ली के हनी बैसोया ने शानदार 8 अंडर 64 का स्कोर बनाकर नया कोर्स रिकॉर्ड स्थापित किया और कुल 8 अंडर 136 के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर पहुंच गए. Read More
Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के पहले दिन विशेष शर्मा ने बनाई एक शॉट की बढ़त, दूसरे पोजीशन पर रहे शुभांकर
Boulders Classic Golf: हैदराबाद के बोल्डर हिल्स गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेले जा रहे 1 करोड़ रुपये इनामी राशि वाले बोल्डर्स क्लासिक के पहले राउंड में 19 वर्षीय विशेष शर्मा ने एक शॉट की बढ़त हासिल की. Read More
Mesh Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: मेष वालों के बेवजह खर्चे बढ़ाएंगी टेंशन, इन कामों पर रहें सतर्क, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 20-26 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल. Read More
अनंत अंबानी ने पहनी हीरों से जड़ी ₹12 करोड़ की घड़ी, बीच में बैठे हैं भगवान शिव, बेमिसाल है लुक
Anant Ambani: अनंत अंबानी को हाल ही में Jacob & Co. की 12 करोड़ की कस्टम Opera Godfather Baguette Shiva घड़ी पहने देखा गया, जिसमें 18K रोज़ गोल्ड, 300 हीरे और भगवान शिव की खास मूर्ति शामिल है. Read More
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