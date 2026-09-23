एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

रेलवे ने बदल दिए पेंशन के नियम, अनहोनी हुई तो सरकार उठाएगी परिवार का पूरा खर्च रेलवे बोर्ड के नए पेंशन नियमों के तहत सेवा के दौरान कर्मचारी की दिव्यांगता या मौत पर पेंशन का प्रावधान है. NPS कर्मचारियों को भी तय शर्तों पर पारिवारिक और दिव्यांगता पेंशन मिल सकती है. Read More

'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस खबर का उल्लेख करते ‘X’ पर पोस्ट कर कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग की ‘‘विश्वसनीयता और ईमानदारी’’ को नष्ट कर दिया है. Read More

अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, ट्रंप से होगी मुलाकात, टैरिफ पर होगी बात! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में अमेरिका के फ्लोरिडा में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

मध्य प्रदेश के जय मीणा ने बदल दिया एशियन गेम्स का इतिहास, जीता ऐतिहासिक ब्रॉन्ज एशियन गेम्स 2026 में सॉफ्ट टेनिस में जय मीणा ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया. मध्य प्रदेश के देवास से आने वाले जय ने क्वार्टरफाइनल में फिलीपींस के खिलाड़ी को हराकर अपना मेडल पक्का किया था. Read More

मनु भाकर मेडल से चूकीं, एशियन गेम्स फाइनल में किया निराश एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु भाकर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वह पांचवें स्थान पर रहीं और मेडल से चूक गई. जबकि उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद थी. Read More

अक्टूबर 2026 के व्रत-त्योहार, देखें नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ सहित पूरे माह के पर्व का कैलेंडर October Vrat Tyohar 2026: अक्टूबर में त्योहारों की झड़ी लगने वाली है.जितिया व्रत, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, शरद पूर्णिमा आदि व्रत त्योहार आएंगे. जान लें अक्टूबर 2026 का हिंदू कैलेंडर. Read More