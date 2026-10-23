एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

6 रुपए वाली बिजली 10 रुपए में मिलेगी, कहां 3 महीने तक ज्यादा आएगा बिल? बेंगलुरु में बिजली उपभोक्ताओं को अगले तीन महीनों तक बिल में अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है. सितंबर में महंगी बिजली खरीदने की लागत FPPCA के जरिए वसूली जाएगी. खपत घटाने और बिल जांचने की सलाह दी गई है. Read More

यूपी के इस शहर में 2500 घरों का कटेगा LPG कनेक्शन, क्यों लिया गया ये फैसला? उत्तर प्रदेश के गोंडा के कई मोहल्लों में PNG कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है. इसके लिए पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया है. जानिए पाइपलाइन कौन-कौन से मोहल्लें में बिछाई जा रही है. Read More

जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी CJP नेता सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से जुड़े मामलों में शुक्रवार को दिल्ली की SEM कोर्ट में पेश होना है. दोपहर तीन बजे पेशी का समय निर्धारित है. Read More

'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़ भारत ने एक बार फिर यूएन में पाकिस्तान को आईना दिखाया है. याद दिलाया है कि पाकिस्तान के पास भारत के जम्मू-कश्मीर और उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख को जापान पुलिस ने हिरासत में लेकर वापस भारत भेज दिया है. उनके ऊपर महिला होटल कर्मचारी से कथित यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का आरोप है. Read More

ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी नागोया के मेयर इचिरो हिरोसावा ने बुधवार को बताया कि सोमवार को एशियन पैरा गेम्स के दौरान तीन बार गलत राष्ट्रगान बजाए गए. हिरोसावा ने इस पर माफी मांगते हुए कहा, "हमें खेद है कि ऐसी घटनाएं दोबारा हुईं." Read More

Aaj Ka Panchang 23 October 2026: एकादशी पारण, शुक्र प्रदोष पूजा और राहुकाल का समय Aaj Ka Panchang 23 October 2026: आज का पंचांग विशेष है, एकादशी पारण सुबह 6:27-8:42 और प्रदोष पूजा शाम 5:44-8:16 बजे. जानें दोनों व्रत के नियम, राहुकाल और चंद्र राशि. Read More