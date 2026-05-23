एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Health Insurance: तपती गर्मी में लू लगने पर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम मिलेता है या नहीं? जानें क्या कहता है नियम Health Insurance Rules: भीषण गर्मी ने लोगों का हाल-बेहाल कर दिया है. ऐसे में लोग इस सोच में पड़े हैं कि क्या लू लगने पर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम उन्हें मिलेगा या फिर नहीं. आइए जानते हैं नियम के बारे में Read More

Summer Tips: छत की टंकी से आता है गर्म पानी? ये जुगाड़ आएंगे आपके काम Summer Tips: अगर आपकी भी टंकी से काफी गर्म पानी आ रहा है तो आज हम आपको कुछ जरूरी टिप्स के बारे में बताएंगे, जो आपके बेहद काम आएंगी और आपको टंकी के गर्म पानी से राहत मिलेगी. जानिए इन टिप्स के बारे में. Read More

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, CNG ने भी दिया झटका Petrol Diesel Price Hike: दिल्ली में पिछले आठ दिनों में पेट्रोल 4.74 रुपये और डीजल 4.82 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है. Read More

व्हाइट हाउस की ड्यूटी फर्स्ट! बेटे की शादी में क्यों नहीं जा रहे ट्रंप? खुद बताई यह बड़ी वजह Donald Trump Jr Wedding: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

VAIBHAV SOORYAVANSI: 15 साल के वैभव पर ‘अगला सचिन’ वाला दबाव क्यों? दिनेश कार्तिक ने दे डाली बड़ी चेतावनी आईपीएल 2026 में तूफानी बल्लेबाजी से छाए वैभव सूर्यवंशी की तुलना लोग सचिन तेंदुलकर से करने लगे हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक का मानना है कि इतनी कम उम्र में ऐसे टैग खिलाड़ी पर भारी पड़ सकते हैं Read More

“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती भारतीय क्रिकेट के पूर्व लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कमेंट्री 2026 में छोड़ दिया है. इसके बाद उन्होंने अपने संघर्षों का खुलासा भी एक्स पर पोस्ट के जरिए किया है. Read More

Navgrah Katha 7: नवग्रहों में मैं शनि देव हूं... क्रूर और दंडाधिकारी लेकिन न्यायाधीश भी Navgrah Shani Dev Katha: नवग्रहों में शनि देव ने अपने स्वरूप, शक्ति व प्रभाव का वर्णन किया है. शनि कर्म, न्याय, मेहनत के कारक हैं. शनिवार को व्रत और शनि देव की पूजा से साढेसाती और ढैया से लाभ होता है. Read More