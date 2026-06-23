एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

टोल प्लाजा पर FASTag नहीं कर रहा काम? जानिए NHAI के नियम, मुफ्त में पार होगी आपकी गाड़ी FASTag Update: टोल प्लाजा पर अक्सर फास्टैग काम नहीं करता है, जिसके चलते बाकी गाड़ियों को भी इंतजार करना पड़ता है. ऐसे में फास्टैग से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लेना जरूरी है. Read More

आज से 27 जून तक यात्रियों को हो सकती है परेशानी, रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द की और कई का बदला रूट, देखिए लिस्ट Train Cancelled: अगर आप आज से 27 जून के बीच ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. पूर्व मध्य रेल के धनबाद मंडल में चल रहे काम के कारण कई ट्रेनें रद्द रहेंगी. देखिए लिस्ट. Read More

'डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना बंद करे मोदी सरकार', अमेरिका के साथ होने वाली डील पर कांग्रेस का तंज कांग्रेस ने अमेरिका के साथ होने वाली डील पर पूछा कि अगर कोई समझौता हो भी जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि बाद में अमेरिका एकतरफा टैरिफ नहीं लगाएगा या धमकी नहीं देगा? Read More

India-Pakistan Basmati Rice: होर्मुज खुलने पर पाकिस्तान ने किया बड़ा खेल, करने जा रहा भारत का तगड़ा नुकसान, जानें कौन ज्यादा मजबूत India-Pakistan Basmati Rice: UAE और मिडिल ईस्ट में भारत-पाकिस्तान की बासमती चावल को लेकर बड़ी डिमांड रहती है. इस बीच पाकिस्तान ने एक नई योजना तैयार की है, जिससे उसे फायदा हो सकता है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

रार टाइगर्स ने पहली बार बंगाल टी20 लीग का खिताब जीत रचा इतिहास, शहबाज अहमद ने भी मचाई धमाल रार टाइगर्स ने अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करके बंगाल टी20 लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है. दरअसल, उन्होंने स्मैशर्स माल्दा को 9 रनों से हराकर बंगाल टी20 लीग 2026 का खिताब जीत लिया. Read More

न रन बनाए, न विकेट लिया और न ही कोई कैच पकड़ा फिर भी चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच, ऐसा क्या हुआ मैदान पर, जानिए साल 2001 में कैमरन कफी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ न विकेट लिया, न रन बनाए, फिर भी 10 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर प्लेयर ऑफ द मैच बन गए. Read More

Bada Mangal: व्रत रखा है तो जान लें इसे समाप्त करने का सही नियम, उद्यापन के बिना नहीं माना जाता पूर्ण Bada Mangal: अगर आपने बड़ा मंगल (बुढ़वा मंगल) का व्रत रखा है, तो जान लें इसे समाप्त करने का सही नियम. उद्यापन की विधि, पूजा-पाठ, दान, भोग और व्रत पारण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें यहां पढ़ें. Read More