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हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 22 अक्टूबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.

Written By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो |  Updated at : 22 Oct 2026 12:00 PM (IST)
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  1. 1 लाख एडवांस देकर भी नहीं मिली गोल्ड चेन, ग्राहक को मिला भारी मुआवजा

    शिमला में सोने की चेन बुक कराने के लिए एक व्यक्ति ने 1 लाख दिए, लेकिन न गहना मिला न रकम लौटी. उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 1.3 लाख और 9% सालाना ब्याज देने का आदेश बरकरार रखा. ग्राहक को बड़ी राहत मिली. Read More

  2. ट्रेनों की लेटलतीफी पर लगी लगाम, पंक्चुअलिटी रेट बढ़कर 77% के पार पहुंचा

    अब तक भारतीय रेलवे में FY27 में 77.11प्रतिशत ट्रेनें समय पर चलीं हैं. 2018-19 में यह दर 69.2% थी. रेलवे ने बेहतर निगरानी, समय-सारिणी और बुनियादी ढांचे को सुधार का श्रेय दिया. Read More

  3. SIR विवाद: जल्द होगी विपक्ष की बैठक, CJP आक्रामक, BJP का भी प्लान, UP में EC का एक्शन

    सीईसी ज्ञानेश कुमार और SIR को लेकर विवाद जारी है. इंडिया गठबंधन के नेता जल्द ही एक मंच पर होंगे. वहीं सीजेपी ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा. वहीं बीजेपी भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी. Read More

  4. Explained: अब इंडोनेशिया में भड़का जेन जी आंदोलन, क्या युवाओं का असंतोष बड़े तख्तापलट की आहट

    आंदोलन के बढ़ते दबाव और अंतरराष्ट्रीय चिंता के बीच, राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने मेर्डेका पैलेस में एक उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की. Read More

  5. टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी

    कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

  6. Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड?

    अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

  7. एशियन पैरा गेम्स: आज भारत ने जीते 5 गोल्ड समेत 22 मेडल, टोटल पदक हो गए 62; टॉप-5 में एंट्री

    Asian Para Games 2026: भारत को अब तक मिले 14 में से 13 गोल्ड पैरा एथलेटिक्स दल ने जीते हैं. भारत ने 22 सिल्वर (14 एथलेटिक्स में) और 26 ब्रॉन्ज (15 एथलेटिक्स में) समेत कुल 62 पदक अपने नाम किए हैं. Read More

  8. वो 7 बड़े क्रिकेटर जिनपर लगा मैच फिक्सिंग का आरोप, लिस्ट में 3 भारतीय

    क्रिकेट इतिहास में कई बड़े खिलाड़ियों के नाम मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग विवादों से जुड़े. इस लिस्ट में भारत के मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा और एस. श्रीसंत भी शामिल हैं. Read More

  9. Aaj Ka Panchang 22 October 2026: पापांकुशा एकादशी, भद्रा, राहुकाल और पारण का समय

    Aaj Ka Panchang 22 October 2026: पापांकुशा एकादशी दोपहर 2:47 बजे तक है, लेकिन पारण अगले दिन होगा. जानें दिल्ली का राहुकाल, भद्रा और शुभ मुहूर्त. Read More

  10. दीवाली की रंगत पड़ेगी फीकी! रेस्टोरेंट्स में 15% तक महंगा होगा खाना

    त्योहारी सीजन में रेस्टोरेंट्स में फूड मेन्यू 10-15% तक महंगा हो सकता है. ऐसे में दीवाली की पार्टी फीकी पड़ सकती है. खाने-पीने की चीजों की आसमान छूती कीमतों के चलते मेन्यू की कीमतें बढ़ सकती हैं. Read More

Published at : 22 Oct 2026 12:00 PM (IST)
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