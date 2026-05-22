एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

कब्र साफ कर लाखों रुपए कमा रही 17 साल की ये लड़की, अनोखे बिजनेस के लिए छोड़ दी पढ़ाई Unique Business Idea: आज के समय में जहां युवा अपनी पढ़ाई के लिए छोटे काम ढूंढते हैं, वहीं एक 17 साल की लड़की ने ऐसा अनोखा बिजनेस शुरू किया जिसने सबको हैरान कर दिया. जानिए क्या है यह बिजनेस? Read More

Cyber Scam: 25000 की लालच में कहीं हो न जाए लाखों का घाटा, एक गलती और खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट Cyber Fraud: अगर आपके पास भी घर बैठें आसानी से 25 हजार रुपये कमाने के विज्ञापन या फिर मैसेज आते हैं तो तुरंत समझाएं कि यह एक तरह का साइबर क्राइम है जो आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है. Read More

अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस अमिताभ बच्चन और मोहनलाल जैसे सुपरस्टारों के साथ-साथ आमिर खान, रणवीर सिंह, आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान के साथ नजर आ चुका एक एक्टर अब खूनी निकला है. Read More

'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान India US Relations: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अपने आगामी भारत दौरे से पहले वाशिंगटन की ओर से नई दिल्ली को असीमित ऊर्जा बेचने की प्रतिबद्धता जताई है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती भारतीय क्रिकेट के पूर्व लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कमेंट्री 2026 में छोड़ दिया है. इसके बाद उन्होंने अपने संघर्षों का खुलासा भी एक्स पर पोस्ट के जरिए किया है. Read More

GT Vs CSK IPL 2026: 'सहवाग, वॉर्नर और बटलर के क्लब में शामिल होने पर...', साई सुदर्शन का बड़ा बयान GT Vs CSK IPL 2026: 2026 आईपीएल में लगातार पांच अर्धशतक लगाकर ऑरेंज कैप होल्डर साई सुदर्शन ने कहा, " वीरेंद्र सहवाग, डेविड वॉर्नर और जोस बटलर के साथ लिस्ट में शामिल होकर बहुत खुश हूं". Read More

Hajj 2026: इस्लाम के चौथे रुक्न हज की शुरुआत कब, यात्री से हाजी कहलाने तक का सफर... Hajj Yatra 2026: जिलहिज्जा के पाक महीने में हज और कुर्बानी जैसी दो अहम इबादतों की फजीलत है. हज इस्लाम के चौथे रुक्न है. हज के अरकान 8 जिलहिज्जा यानी 25 मई से शुरू होंगे. Read More