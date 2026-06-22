एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 22 जून 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Solar Panel: 3 KV का सोलर पैनल रोजाना कितनी यूनिट बिजली बनाता है, इससे क्या क्या चल सकता है?
Benefits of Solar Panel: अगर आप भी अपने घर के बिजली बिल को कम करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 KW का सोलर पैनल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. जानिए इसके बारे में पूरी डिटेल. Read More
Train Cancelled: रेल यात्रियों को बड़ा झटका, आज से 3 जुलाई तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट
Train Cancelled: आने वाले दिनों में आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. दक्षिण पूर्ण मध्य रेलवे ने बिलासपुर मंडल में चल रहे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर काम के चलते कई ट्रेनें रद्द की गई. Read More
India-US Trade Deal: अमेरिका और भारत के बीच कब होगी ट्रेड डील? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने बताया कब पहुंचेगा US डेलीगेशन
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर जानकारी दी है. उन्होंने लिखा कि इस मुद्दे को लेकर पीयूष गोयल के साथ बैठक तय की गई है. Read More
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
बालेन शाह ने कहा कि मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि अगर ब्रिटिश शासनकाल के रिकॉर्ड पेश करने की जरूरत पड़ी तो हम उन्हें प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, हम ब्रिटेन की मध्यस्थता नहीं चाहते. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
Yashasvi Jaiswal Viral News: फादर्स डे पर यशस्वी जायसवाल ने पापा को गिफ्ट की लग्जरी कार, कीमत जानकर उड़ जाएगा होश
1 जुलाई से इंग्लैंड दौरा शुरू होने जा रहा है. इस दौरे में इंग्लैंड और भारत के बीच पांच T20 सीरीज मैच और तीन वनडे सीरीज मैच खेले जाएंगे. Read More
IND VS ENG:इन 3 खिलाड़ियों का कटा पत्ता, इस बॉलर की तो 3 साल बाद हुई वापसी, इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया की टीम तो देखिए
इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए भारत ने 15 सदस्यीय टीम घोषित की. विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल लौटे, जबकि यशस्वी जायसवाल समेत तीन खिलाड़ियों को बाहर किया गया. Read More
Aaj Ka Panchang 22 June 2026: आज धूमावती जयंती और सोमवार का संयोग, देखें शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग
Panchang 22 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी और धूमावती जयंती है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें Read More
Gold-Silver Rate: सोने ने किया आज कमबैक, पिछले हफ्ते ₹5000 से ज्यादा की थी गिरावट; जानें कितना चढ़ा भाव?
Gold-Silver Rate: पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद आज सोने-चांदी की कीमतों में हल्की रिकवरी देखी जा रही है. बीते हफ्ते 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 5228 रुपये की भारी गिरावट आई थी. Read More