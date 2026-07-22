एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

सोलर पैनल का बड़ा उलझन, 5 kw के दो सिस्टम या 10 kw का एक? जानिए कहां होगी ज्यादा बचत Solar Panel: सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं, लेकिन यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि 5 किलोवाट के दो अलग-अलग सोलर सिस्टम लगवाना या फिर 10 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगवाना फायदेमंद साबित होगा? जानिए. Read More

Train Cancelled: रेलवे ने जारी किया नया अपडेट, 27 से 29 जुलाई तक कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला गया रूट, देखें लिस्ट Train Cancel: अगर आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, यूपी के झांसी-मानिकपुर रेलखंड पर डबल लाइन के काम के कारण 27 से 29 जुलाई तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. Read More

'धर्मेंद्र प्रधान इतने अहम क्यों', सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर अभिजीत दीपके ने PM मोदी से पूछा अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक की 25वें दिन की भूख हड़ताल को लेकर PM मोदी से सवाल पूछे. उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा है. Read More

Pakistan On CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर क्या बोला पाकिस्तानी मीडिया, PAK एक्सपर्ट ने लगाई फटकार, जानें क्या कहा? CJP के प्रदर्शन की पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में लगातार कवरेज हो रही है. पाकिस्तानी पत्रकार कुर्रत-उल-ऐन शिराज़ी ने पाकिस्तान मीडिया पर सवाल उठाते हुए PoK की स्थिति को भी दिखाने की मांग की है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

BCCI ने घरेलू क्रिकेट के ये 5 बड़े नियम बदले, अब जानबूझकर नो-बॉल फेंकने पर पूरे मैच से बाहर होगा गेंदबाज BCCI ने 2026-27 घरेलू सीजन से पहले प्लेइंग कंडीशन में पांच बड़े बदलाव किए हैं. अब जानबूझकर फ्रंट-फुट नो-बॉल या नॉन-लैंडिंग डिलीवरी फेंकने पर गेंदबाज पूरे मैच से निलंबित होगा. Read More

‘जिम्बाब्वे हमें कड़ी टक्कर देगा’… सीरीज से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, इंग्लैंड-आयरलैंड में हार की भी बताई वजह भारत और जिम्बाब्वे मुकाबले से पहले टीम इंडिया के उपकप्तान तिलक वर्मा ने मेजबान टीम को हल्के में लेने से इनकार कर दिया है. Read More

Jagannath Rath Yatra 2026: नीलाद्रि बीजे क्या है ? इसके बिना नहीं होताा जगन्नाथ रथ का समापन, मां लक्ष्मी से है गहरा नाता Jagannath Rath Yatra 2026: जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समापन नीलाद्रि बीजे की परंपरा निभाने के बाद होता है. नीलाद्रि बीजे का माता लक्ष्मी और श्रीमंदिर में रसगुल्ला भोग से क्या है संबंध. Read More