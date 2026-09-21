एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 21 सितंबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
ट्रेन टिकट पर गलत Age डाल दी? सफर के दौरान TTE मांग सकता है ज्यादा पैसे?
ट्रेन टिकट में उम्र की गलत जानकारी देने पर यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है. गलत या अधूरी जानकारी मिलने पर रेलवे अतिरिक्त किराया और excess charge वसूल सकता है, इसलिए टिकट जांचना जरूरी है. Read More
Solar Panel: 1 किलोवॉट का सोलर पैनल लगाने का खर्च कितना है, कब तक वसूल होते हैं पैसे?
बिजली बिल कम करने के लिए 1 किलोवॉट सोलर सिस्टम लगाना ऑप्शन हो सकता है. पीएम सूर्य घर योजना में सब्सिडी मिलती है, जिससे खर्च घटता है. इसकी लागत कितने समय में वसूल होगी, कैलकुलेशन से समझें. Read More
ओवैसी का मिशन यूपी, सपा के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? कर दिया खुलासा
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर बिरादरी की अपनी लीडरशिप है, लेकिन एक मुसलमान है, जिसकी कोई लीडरशिप ही नहीं है. Read More
पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, जानें एडवाइजरी
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है।. ईरान ने अमेरिका पर नए हमले की तैयारी का आरोप लगाया , जबकि ट्रंप ने छुट्टियों के बीच व्हाइट हाउस में वापसी की. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, 10 मिनट भी नहीं टिक पाई PAK खिलाड़ी
Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से रौंदकर क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है. अभी टीम भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट में अजेय है. Read More
वेस्टइंडीज टीम में फिर से आया पूरन, भारत के खिलाफ मिला मौका; जानें इस खिलाड़ी के बारे में
भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में कामिल पूरन को पहली बार जगह मिली है. जानें इस बल्लेबाज के बारे में और CPL 2026 में उनका प्रदर्शन. Read More
अनंत चतुर्दशी पर 14 की संख्या का क्या महत्व ? जानें शास्त्रीय और ज्योतिषीय कारण
Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026 को है. इस दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व है, क्यों बांधते हैं 14 गांठ वाला सूत्र, अंक शास्त्र में इसका महत्व भी जान लें. Read More
दीवाली- छठ से पहले खुशखबरी, सस्ते होंगे कपड़े! सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम
टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने RoSCTL को पांच साल और बढ़ाने के साथ-साथ इसके बजट को भी दोगुना करने की मांग की है. इस पर आखिरी फैसला वित्त मंत्रालय के 'डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर' को लेना है. Read More