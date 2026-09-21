गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 21 सितंबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.

Written By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो |  Updated at : 21 Sep 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

  1. ट्रेन टिकट पर गलत Age डाल दी? सफर के दौरान TTE मांग सकता है ज्यादा पैसे?

    ट्रेन टिकट में उम्र की गलत जानकारी देने पर यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है. गलत या अधूरी जानकारी मिलने पर रेलवे अतिरिक्त किराया और excess charge वसूल सकता है, इसलिए टिकट जांचना जरूरी है. Read More

    रिलेटेड स्टोरी >>

    इंडिया
    TMC का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर SC पहुंचे कपिल सिब्बल, CJI बोले- 'हम सुनवाई करेंगे'
    TMC का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर SC पहुंचे कपिल सिब्बल, CJI बोले- 'हम सुनवाई करेंगे'
    इंडिया
    Explained: IIT बॉम्बे में साहिल की खुदकुशी, प्रोफेसर का गुनाह क्या? तीसरे सुसाइड से बना पैटर्न
    IIT बॉम्बे में साहिल की खुदकुशी पर प्रोफेसर का गुनाह क्या? तीसरे सुसाइड से बना पैटर्न
    ऐस्ट्रो
    Shah Rukh Khan ने AI कंपनी Flam में किया निवेश, सच हुई 9 महीने पुरानी भविष्यवाणी
    Google Gemini के बाद अब Flam में Shah Rukh Khan का निवेश, सच हुई 9 महीने पुरानी भविष्यवाणी
    इंडिया
    तेलंगाना में बना सुप्रीम कोर्ट-थीम वाला गणेश पंडाल, वीडियो वायरल
    तेलंगाना में बना सुप्रीम कोर्ट-थीम वाला गणेश पंडाल, वीडियो वायरल

  2. Solar Panel: 1 किलोवॉट का सोलर पैनल लगाने का खर्च कितना है, कब तक वसूल होते हैं पैसे?

    बिजली बिल कम करने के लिए 1 किलोवॉट सोलर सिस्टम लगाना ऑप्शन हो सकता है. पीएम सूर्य घर योजना में सब्सिडी मिलती है, जिससे खर्च घटता है. इसकी लागत कितने समय में वसूल होगी, कैलकुलेशन से समझें. Read More

  3. ओवैसी का मिशन यूपी, सपा के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? कर दिया खुलासा

    यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर बिरादरी की अपनी लीडरशिप है, लेकिन एक मुसलमान है, जिसकी कोई लीडरशिप ही नहीं है. Read More

  4. पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, जानें एडवाइजरी

    पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है।. ईरान ने अमेरिका पर नए हमले की तैयारी का आरोप लगाया , जबकि ट्रंप ने छुट्टियों के बीच व्हाइट हाउस में वापसी की. Read More

  5. कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट

    Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

  6. Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट

    Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

  7. भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, 10 मिनट भी नहीं टिक पाई PAK खिलाड़ी

    Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से रौंदकर क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है. अभी टीम भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट में अजेय है. Read More

  8. वेस्टइंडीज टीम में फिर से आया पूरन, भारत के खिलाफ मिला मौका; जानें इस खिलाड़ी के बारे में

    भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में कामिल पूरन को पहली बार जगह मिली है. जानें इस बल्लेबाज के बारे में और CPL 2026 में उनका प्रदर्शन. Read More

  9. अनंत चतुर्दशी पर 14 की संख्या का क्या महत्व ? जानें शास्त्रीय और ज्योतिषीय कारण

    Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026 को है. इस दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व है, क्यों बांधते हैं 14 गांठ वाला सूत्र, अंक शास्त्र में इसका महत्व भी जान लें. Read More

  10. दीवाली- छठ से पहले खुशखबरी, सस्ते होंगे कपड़े! सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम

    टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने RoSCTL को पांच साल और बढ़ाने के साथ-साथ इसके बजट को भी दोगुना करने की मांग की है. इस पर आखिरी फैसला वित्त मंत्रालय के 'डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर' को लेना है. Read More

Published at : 21 Sep 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Hindi News Hindi News Headlines Hindi Samachar Top Hindi News Hindi News Headlines Today Latest News In Hindi Breaking News In Hindi ताजा ख़बरें Breaking News Top News Top Headlines Afternoon Bulletin ABP LIVE Afternoon Bulletin Afternoon Headlines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
TMC का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर SC पहुंचे कपिल सिब्बल, CJI बोले- 'हम सुनवाई करेंगे'
TMC का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर SC पहुंचे कपिल सिब्बल, CJI बोले- 'हम सुनवाई करेंगे'
इंडिया
Explained: IIT बॉम्बे में साहिल की खुदकुशी, प्रोफेसर का गुनाह क्या? तीसरे सुसाइड से बना पैटर्न
IIT बॉम्बे में साहिल की खुदकुशी पर प्रोफेसर का गुनाह क्या? तीसरे सुसाइड से बना पैटर्न
ऐस्ट्रो
Shah Rukh Khan ने AI कंपनी Flam में किया निवेश, सच हुई 9 महीने पुरानी भविष्यवाणी
Google Gemini के बाद अब Flam में Shah Rukh Khan का निवेश, सच हुई 9 महीने पुरानी भविष्यवाणी
इंडिया
तेलंगाना में बना सुप्रीम कोर्ट-थीम वाला गणेश पंडाल, वीडियो वायरल
तेलंगाना में बना सुप्रीम कोर्ट-थीम वाला गणेश पंडाल, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओवैसी का मिशन यूपी, सपा के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? कर दिया खुलासा
ओवैसी का मिशन यूपी, सपा के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? कर दिया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजाद समाज पार्टी ने जारी की 42 उम्मीदवारों की सूची, जानें किन्हें मिला मौका
आजाद समाज पार्टी ने जारी की 42 उम्मीदवारों की सूची, जानें किन्हें मिला मौका
इंडिया
'यूके डेड इकोनॉमी है, वहां से क्या...' CM विजय के UK दौरे पर अन्नामलाई ये क्या बोल गए
'यूके डेड इकोनॉमी है, वहां से क्या...' CM विजय के UK दौरे पर अन्नामलाई ये क्या बोल गए
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
क्रिकेट
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
EXPLAINED: 'महायुद्ध' की ओर अमेरिका-ईरान संघर्ष? रूस-यू्क्रेन वॉर में स्थिति भयानक, दुनिया के सामने 10 बड़े खतरे
EXPLAINED: 'महायुद्ध' की ओर अमेरिका-ईरान संघर्ष? रूस-यू्क्रेन वॉर में स्थिति भयानक, दुनिया के सामने 10 बड़े खतरे
बिहार
बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा, पोखर में डूबने से 6 बच्चों की मौत
बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा, पोखर में डूबने से 6 बच्चों की मौत
Home Tips
How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget