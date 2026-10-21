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हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 21 अक्टूबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.

Written By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो |  Updated at : 21 Oct 2026 12:00 PM (IST)
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  2. 3 घंटे का सफर 45 मिनट में, DND-सोहना एक्सप्रेसवे तैयार, गडकरी ने क्या बताया?

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  3. अभिजीत दीपके ने उद्धव ठाकरे को कहा- थैंक्यू, आशुतोष और सौरव केस में क्या है अपडेट?

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    एशियन पैरा गेम्स में मंगलवार को भारत ने कुल 5 गोल्ड मेडल जीते. अब भारत के कुल मेडल की संख्या 35 हो गई है. मेडल टैली में भारत छठे स्थान पर पहुंच गया है. Read More

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    आज सोना- चांदी के खरीदारों के लिए खुशखबरी है. 21 अक्टूबर को सोना और चांदी, दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई है. सोना 0.31% तो चांदी 0.26% नीचे आ गई. यहां से आप इसके ताजा रेट देख सकते हैं. Read More

Published at : 21 Oct 2026 12:00 PM (IST)
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