एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख आज, जानें चूक गए तो कितना लगेगा जुर्माना आज, 21 अक्टूबर को असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की लास्ट डेट है. अगर आप आज भी चूंक जाते हैं तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. Read More

3 घंटे का सफर 45 मिनट में, DND-सोहना एक्सप्रेसवे तैयार, गडकरी ने क्या बताया? दिल्ली-सोहना एक्सप्रेसवे के शुरू होने से 3 घंटे का सफर 45 मिनट में पूरा होने की उम्मीद है. इसकी वजह से जाम घटेगा और दिल्ली-हरियाणा के यात्रियों का समय और ईंधन बचेगा. उद्घाटन की तारीख अभी तय नहीं है. Read More

अभिजीत दीपके ने उद्धव ठाकरे को कहा- थैंक्यू, आशुतोष और सौरव केस में क्या है अपडेट? सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत के खिलाफ CJP ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. सीजेपी ने तत्काल सुनवाई की मांग की है. इस बीच अभिजीत दीपके ने समर्थन के लिए उद्धव ठाकरे को थैंक्यू कहा है. Read More

जॉर्जिया मेलोनी का एक्शन, इटली के Gen-Z प्रदर्शनकारियों पर चलेगा केस, मां-बाप से होगी वसूली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मिलान में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ सख्त रूख अपनाया है. उन्होंने सुरक्षा कड़ी करने के लिए नए उपायों का ऐलान किया है. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

वो 7 बड़े क्रिकेटर जिनपर लगा मैच फिक्सिंग का आरोप, लिस्ट में 3 भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई बड़े खिलाड़ियों के नाम मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग विवादों से जुड़े. इस लिस्ट में भारत के मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा और एस. श्रीसंत भी शामिल हैं. Read More

एशियन पैरा गेम्स: एथलेटिक्स में भारत ने मचाई धूम, 6 गोल्ड समेत 35 मेडल कर लिए अपने नाम एशियन पैरा गेम्स में मंगलवार को भारत ने कुल 5 गोल्ड मेडल जीते. अब भारत के कुल मेडल की संख्या 35 हो गई है. मेडल टैली में भारत छठे स्थान पर पहुंच गया है. Read More

Aaj Ka Panchang 21 October 2026: सुबह 7 बजे से पंचक, दोपहर में एकादशी, व्रत आज रखें या कल? Aaj Ka Panchang 21 October 2026: आज का पंचांग विशेष होने जा रहा है, सुबह 7 बजे से पंचक, दोपहर 2:11 बजे से एकादशी. जानें व्रत की सही तारीख, दिल्ली का राहुकाल और शुभ मुहूर्त. Read More