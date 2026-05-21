हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 21 मई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.

By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो | Updated at : 21 May 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

  1. ITR और बैंक स्टेटमेंट में अंतर पड़ा तो रिजेक्ट हो जाएगा पर्सनल लोन? अप्लाई करने से पहले पढ़ लें ये नियम

    Personal Loan Approval Process: पर्सनल लोन लेते समय ITR और बैंक स्टेटमेंट का सही होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर बैंक आपकी आय और रीपेमेंट क्षमता का आकलन करता है. जानिए कुछ जरूरी बातें. Read More

  2. Money Saving Tips: बढ़ती महंगाई के बीच जानिए अपनी कमाई बचाने के 6 आसान तरीके, बेहद काम आएंगी ये टिप्स

    Money Saving Tips: बढ़ती महंगाई को देखते हुए पैसा बचाना जरूरी है, ताकि हम अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित रख सकें. सही बजट, समझदारी से खर्च करके हम आसानी से अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं. Read More

  3. इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?

    India Heatwave 2026: विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण इस बार सुपर एल नीन्यो का असर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है. Read More

  4. ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...

    Iran US Talks: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान के जरिए लगातार संदेशों का आदान-प्रदान हो रहा है. Read More

  5. रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल

    एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

  6. Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं

    Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए.  Read More

  7. IPL में 1200 से अधिक डोमेन पर अवैध सट्टेबाजी का प्रचार, डीपफेक का हुआ इस्तेमाल, बड़ा खुलासा

    IPL Deepfake 2026: साइबर अपराधी आईपीएल में 1,200 से अधिक डोमेन (वेबसाइट) के जरिये अवैध सट्टेबाजी मंचों का प्रचार करते हुए पकड़े गए. Read More

  8. ये 6 क्रिकेटर्स IPL 2026 के बाद ले सकते हैं तुरंत संन्यास, लिस्ट में कई भारतीय खिलाड़ी

    IPL 2026 PLAYERS RETIREMENT: 2026 होगा आईपीएल इतिहास का आखिरी साल ? लिस्ट में एक ने 5 ट्रोफी की अपनी टीम के नाम... जानिए कौन है ये छह खिलाड़ी. Read More

  9. Aaj Ka Panchang 21 May 2026: आज गुरु पुष्य नक्षत्र का मुहूर्त, उपाय, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

    Aaj Ka Panchang 21 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास का गुरुवार और गुरु पुष्य नक्षत्र है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More

  10. Gold-Silver Price Today 21 May 2026: आज सस्ता हुआ सोना, चांदी भी लुढ़की, जानें आपके शहर में क्या है सोने- चांदी का भाव

    Gold-Silver Price Today: आज तो कमाल ही हो गया. सोना और चांदी दोनों के दाम में गिरावट आई है. आज 21 मई के दिन आपके शहर में सोने- चांदी का भाव क्या है और ये आपके यहां कितना सस्ता हुआ है, जानें यहां. Read More

Published at : 21 May 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Hindi News Hindi News Headlines Hindi Samachar Top Hindi News Hindi News Headlines Today Latest News In Hindi Breaking News In Hindi ताजा ख़बरें Breaking News Top News Top Headlines Afternoon Bulletin ABP LIVE Afternoon Bulletin Afternoon Headlines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'आग से मत खेलो, कुर्बानी तो होगी, गाय, बकरे...', CM शुभेंदु को हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी
'आग से मत खेलो, कुर्बानी तो होगी, गाय, बकरे...', CM शुभेंदु को हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी
न्यूज़
एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
इंडिया
Explained: 5 देशों की यात्रा से क्या लेकर लौटे PM मोदी? आपकी जेब, नौकरियों और सुरक्षा पर भी पड़ेगा असर
Explained: 5 देशों से क्या लेकर लौटे PM मोदी? आपकी जेब, नौकरियों और सुरक्षा पर भी पड़ेगा असर
चुनाव 2026
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने विधायक के रूप में शपथ ली
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने विधायक के रूप में शपथ ली
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Twisha Sharma Case: क्या खोलेगा दिशा केस का राज? | Breaking News | Justice For Twisha |
Modi Meloni | Rahul Gandhi on PM Modi: सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी | Breaking
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा क्यों है बेहद अहम?
बेटी की मौत का सच जानना चाहता परिवार, कोर्ट से नहीं मिली राहत | Twisha Sharma Death Case | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
विश्व
ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...
ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या को गुस्सा दिखाना पड़ा महंगा, BCCI ने ठोक दिया जुर्माना; जानिए किस गलती की मिली सजा
हार्दिक पांड्या को गुस्सा दिखाना पड़ा महंगा, BCCI ने ठोक दिया जुर्माना; जानिए किस गलती की मिली सजा
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
इंडिया
'पार्टी ने कराया चुप', बंगाल चुनाव में हार के बाद TMC में पड़ी फूट! ममता बनर्जी की मुसीबत, आग उगलने लगे विधायक
'पार्टी ने कराया चुप', बंगाल चुनाव में हार के बाद TMC में पड़ी फूट! ममता बनर्जी की मुसीबत, आग उगलने लगे विधायक
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget