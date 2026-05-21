एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

ITR और बैंक स्टेटमेंट में अंतर पड़ा तो रिजेक्ट हो जाएगा पर्सनल लोन? अप्लाई करने से पहले पढ़ लें ये नियम Personal Loan Approval Process: पर्सनल लोन लेते समय ITR और बैंक स्टेटमेंट का सही होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर बैंक आपकी आय और रीपेमेंट क्षमता का आकलन करता है. जानिए कुछ जरूरी बातें. Read More

Money Saving Tips: बढ़ती महंगाई के बीच जानिए अपनी कमाई बचाने के 6 आसान तरीके, बेहद काम आएंगी ये टिप्स Money Saving Tips: बढ़ती महंगाई को देखते हुए पैसा बचाना जरूरी है, ताकि हम अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित रख सकें. सही बजट, समझदारी से खर्च करके हम आसानी से अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं. Read More

इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर? India Heatwave 2026: विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण इस बार सुपर एल नीन्यो का असर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है. Read More

ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन... Iran US Talks: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान के जरिए लगातार संदेशों का आदान-प्रदान हो रहा है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

IPL में 1200 से अधिक डोमेन पर अवैध सट्टेबाजी का प्रचार, डीपफेक का हुआ इस्तेमाल, बड़ा खुलासा IPL Deepfake 2026: साइबर अपराधी आईपीएल में 1,200 से अधिक डोमेन (वेबसाइट) के जरिये अवैध सट्टेबाजी मंचों का प्रचार करते हुए पकड़े गए. Read More

ये 6 क्रिकेटर्स IPL 2026 के बाद ले सकते हैं तुरंत संन्यास, लिस्ट में कई भारतीय खिलाड़ी IPL 2026 PLAYERS RETIREMENT: 2026 होगा आईपीएल इतिहास का आखिरी साल ? लिस्ट में एक ने 5 ट्रोफी की अपनी टीम के नाम... जानिए कौन है ये छह खिलाड़ी. Read More

Aaj Ka Panchang 21 May 2026: आज गुरु पुष्य नक्षत्र का मुहूर्त, उपाय, राशिफल और पूरा पंचांग देखें Aaj Ka Panchang 21 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास का गुरुवार और गुरु पुष्य नक्षत्र है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More