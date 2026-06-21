एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 21 जून 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
फोन या सिम कार्ड खो गया है? इस सरकारी पोर्टल से तुरंत करें ब्लॉक, डेटा का नहीं होगा गलत इस्तेमाल
Sim Blocking Technique: फोन चोरी हो जाने या सिम कार्ड खो जाने के बाद डेटा चोरी होने या इसके गलत इस्तेमाल का डर रहता है, लेकिन संचार साथी से तुरंत इसे ब्लॉक कराया जा सकता है. Read More
रिश्तेदारों की मदद करते-करते कहीं खाली तो नहीं हो रही जेब? जानें फाइनेंशियल बाउंड्री का नियम
Money Lending Advice: रिश्तेदारों या दोस्तों की मदद करते समय अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना जरूरी है. जरूरत से ज्यादा पैसे उधार देने से खुद आर्थिक परेशानी में पड़ सकते हैं. Read More
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
NEET-UG 2026 Re-Exam: मेडचल-मलकाजगिरी के मियापुर में नीट-यूजी 2026 परीक्षा से पहले 20 वर्षीय मेडिकल अभ्यर्थी सना ने आत्महत्या कर ली. पुलिस की जांच में सुसाइड नोट मिला है. Read More
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिकी टैक्स पर क्या कहा?
Donald Trump on Strait of Hormuz: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 60 दिनों के युद्धविराम के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
IND VS AFG: चेन्नई में बदलेगा टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन, तीसरे वनडे में दिखेंगे दो नए चेहरे, देखें प्लेइंग 11
सीरीज 2-0 से जीत चुकी टीम इंडिया तीसरे वनडे में दो बदलाव कर सकती है. हर्षित राणा की वापसी तय मानी जा रही है, जबकि नीतीश रेड्डी के आने से यशस्वी जायसवाल बाहर हो सकते हैं. Read More
HELMET HISTORY: क्रिकेट हेलमेट का आइडिया कहां से आया, बाइक से जुड़ी है पूरी कहानी
आज हर बल्लेबाज हेलमेट पहनकर मैदान पर उतरता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक दिग्गज क्रिकेटर के साधारण से विचार से हुई थी. वही आइडिया आगे चलकर खिलाड़ियों की सबसे बड़ी सुरक्षा बन गया. Read More
Meen Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: अनचाहा ट्रांसफर बढ़ा सकता है तनाव, देखें मीन साप्ताहिक राशिफल
Meen Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: मीन राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल. Read More
Gold-Silver Rate: हफ्ते भर 5000 रुपये से अधिक घटा सोने का रेट, चांदी भी 20000 रुपये सस्ती; जानें आज कीमत
Gold-Silver Price: देश भर में सोने-चांदी की कीमतें भले ही आज स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन इस पूरे हफ्ते इनकी कीमतों में ऐतिहासिक स्तर पर बड़ी गिरावट आई है. सोना हफ्ते भर में 5000 रुपये सस्ता हुआ है. Read More