एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 21 जुलाई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Credit Card Bill: टाइम पर भरा क्रेडिट कार्ड का बिल, फिर भी गिर सकता है सिबिल स्कोर, Trap से कैसे बचें?
CIBIL Score: समय पर क्रेडिट कार्ड बिल भरने के बावजूद भी CIBIL स्कोर घट सकता है. आइए जानते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल से जुड़ी कौन-सी गलतियां आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकती हैं. Read More
Toll Pass: टोल प्लाजा के पास रहने वालों को बड़ी खबर, NHAI ऑनलाइन बनाएगा लोकल पास
Local Toll Pass: NHAI ने राजमार्गयात्रा ऐप पर डिजिटल लोकल टोल पास सुविधा शुरू की है. आइए जानते हैं, घर बैठे आवेदन कर पूरे महीने अनलिमिटेड सफर के लिए लोकल पास कैसे बनाएं. Read More
'मुझे माफ कर दो...', लाठीचार्ज के अगले ही दिन CJP के अभिजीत दीपके ने किससे कहा सॉरी?
Abhijeet Dipke CJP Protest: अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए समर्थकों को देखने अस्पताल पहुंचे. इसके बाद अगले ही दिन समर्थकों से माफी भी मांगी. Read More
US Tariff On Canada: डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा पर लगाया 50 फीसदी टैरिफ, शराब, डेयरी समेत लिस्ट में हैं ये प्रोडक्ट्स
US Tariff: US ने ने कनाडा से इम्पोर्ट होने वाले कई उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. इस फैसले के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
भारत के टॉप तीन बल्लेबाजों ने रन बनाए, लेकिन ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी तीसरे वनडे में भारत को जीत दिलाने के लिए ज़रूरी तेज़ी नहीं दिखा पाए. Read More
अर्जेंटीना की FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में हार से टूटे लियोनेल मेसी, कहा- 'दर्द बहुत गहरा है, और इस घाव को भरने में...'
Lionel Messi Social Media Viral Post: उन्होंने टीम के जज़्बे, देश के समर्थन और लगातार दो वर्ल्ड कप फ़ाइनल में पहुंचने की कामयाबी का ज़िक्र किया. Read More
Sawan 2026: सावन में 23 साल बाद महासंयोग, 17 अगस्त का दिन क्यों होगा खास जानें
Sawan 2026 Date: सावन 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है. इस बार सावन का तीसरा सोमवार बहुत खास माना जा रहा है. 23 साल बाद नाग पंचमी पर सावन सोमवार का संयोग बना है. कैसे पाए पुण्य देखें. Read More
C. Vijayakumar: 176 करोड़ का पैकेज, कौन हैं विजय कुमार? कैसे बने IT सेक्टर में भारत के सबसे महंगे CEO?
Who is C Vijayakumar: इस समय सी. विजयकुमार की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है. आइये जानते हैं कि ये कौन हैं, कहां काम करते हैं, सैलरी कितनी है और ये कैसे भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले आईटी CEO बने. Read More