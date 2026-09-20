एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 20 सितंबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
LPG: आधार से पहचान नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, 19 सितंबर तक देश भर में 27.43 करोड़ (89.9%) सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं. Read More
एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 20 सितंबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ. Read More
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता का 46 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया. उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा ने शोक जताया. Read More
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
ईरान की ओर से अमेरिका को मांगें नहीं माने जाने पर ‘निर्णायक युद्ध’ की चेतावनी देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैंप डेविड में अपना वीकेंड प्रवास छोटा कर अचानक व्हाइट हाउस वापसी की है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
एशियन गेम्स में भारत ने जीता पहला मेडल, शूटिंग में बेटियों ने बजाया डंका
Asian Games 2026 Medal India: भारत ने 2026 एशियन गेम्स में पहला पदक जीत लिया है. भारत का पहला पदक शूटिंग में आया है. महिला एयर राइफल 10 मीटर टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल भारत ने जीता है. Read More
2026 एशियन गेम्स में रविवार को 10 खेलों में हिस्सा लेंगे भारतीय खिलाड़ी, देखें संडे का शेड्यूल
2026 एशियन गेम्स का आगाज हो चुका है. यहां जानें रविवार, 20 सितंबर को किन-किन खेलों में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. सभी मैचों की टाइमिंग और पूरी डिलेट्स आपको यहां मिलेगी. Read More
आज 20 सितंबर 2026, रविवार को सौभाग्य योग का संयोग, पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Panchang 20 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल नवमी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
NTPC ने कैंसिल किया 400 करोड़ का टेंडर, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर
NTPC के लिए फैसले की वजह से जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स के हाथ से 400 करोड़ रुपये का बड़ा टेंडर निकल गया. इसी के साथ एनटीपीसी और जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स के बीच डील खत्म हो गई है. Read More