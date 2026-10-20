एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

इस राज्य के टीचरों को OPS पाने का मौका, NPS से छुटकारे का मिला ऑप्शन अब से जम्मू-कश्मीर के कुल मिलाकर 275 शिक्षक शर्तें पूरी कर लेने पर NPS से OPS में जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. रिपोर्टस के मुताबिक इसकी अंतिम तारीख 28 दिसंबर साल 2026 को बताई जा रही है. Read More

टोल प्लाजा पर मनमानी पड़ेगी भारी, NHAI ने शुरू की नई सुविधा NHAI ने राजमार्गयात्रा ऐप पर टोल प्लाजा फीडबैक फीचर शुरू किया है. इसके जरिए यात्री टोल प्लाजा की सेवाओं को रेटिंग देने के साथ शिकायतें और सुझाव दर्ज कर सकेंगे, जिससे सुधार होगा. Read More

RSS के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा- 'आने वाले समय में भी देश...' राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने कहा, मैं उन सभी विभूतियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने अपने सेवाभाव से संघ को सींचा और संवारा है. Read More

डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को बताया महान दोस्त, स्पेसएक्स के फैसले पर कहा- बिग थैंक्यू... अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क को लीजेंडरी फ्रेंड बताया है. मस्क ने एस्पेसएक्स का शेयर अमेरिकी बच्चों को गिफ्ट करने की घोषणा की है. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

एशियन पैरा गेम्स 2026: शीतल देवी ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 19 की उम्र में रचा इतिहास Sheetal Devi Asian Para Games: भारत की तीरंदाज शीतल देवी ने एशियन पैरा गेम्स 2026 के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है. Read More

Asian Para Games 2026: पहले दिन भारत के खाते में 11 मेडल, टैली में लगाई लंबी छलांग भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने एशियन पैरा गेम्स 2026 के पहले दिन 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज समेत 11 मेडल जीतकर शानदार शुरुआत की. Read More

Aaj Ka Panchang 20 October 2026: दशहरे पर सुबह नवमी, दोपहर में दशमी, कब करें हवन और पूजा? Aaj Ka Panchang 20 October 2026: आज का पंचांग, दशहरे का विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 से 2:45 बजे तक. जानें नवमी हवन, नवरात्रि पारण, राहुकाल और दिल्ली-NCR के शुभ समय. Read More