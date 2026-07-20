एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

टैक्सपेयर्स ध्यान दें! e-PAN के नाम पर खाली हो सकता है बैंक खाता, ऐसे पहचानें असली और नकली मेल Fake e-PAN Email Alert: अगर आपके पास भी e-PAN के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई मैसेज या ईमेल आता है तो उसपर क्लिक करने की गलती न करें. ऐसा करने से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है. Read More

बिजली बिल करना है कम? सोनम वांगचुक का लो-एनर्जी हाउस डिज़ाइन दे सकता है राहत, अपनाएं ये आसान तरीके Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक का लो-एनर्जी (Passive Solar) हाउस डिज़ाइन धूप, बेहतर इंसुलेशन और स्मार्ट वेंटिलेशन के जरिए घर का तापमान कंट्रोल रखने में मदद करता है, जिससे AC की जरूरत कम हो सकती है. Read More

संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो एकदम...' CJP Protest Jantar Mantar Delhi Police Lathi charge: CJP के संसद मार्च को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है. जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया. Read More

ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...' ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के साथ हुई बातचीत का दिलचस्प किस्सा सुनाया. अराघची ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आपको हमसे अलग तरह से बात करनी होगी. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

'साफ-साफ बताएं रोहित शर्मा-विराट कोहली विश्व कप खेलेंगे या नहीं', किसपर भड़के युवराज सिंह टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने खुलकर कहा है कि हेड कोच गौतम गंभीर और सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन अजीत अगरकर को रोहित और विराट कोहली के साथ साफ-साफ बात करनी चाहिए. Read More

Golden Boot Winner 2026: किलियन एम्बाप्पे के नाम जुड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि, लगातार दूसरी बार जीता 'गोल्डन बूट' अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे. मेसी ने इस विश्व कप में 8 गोल किए, लेकिन फाइनल में उनका जादू नहीं चल सका. Read More

Aaj Ka Panchang 20 July 2026: आज सोमवार का पूरा पंचांग, देखें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और राशिफल Aaj Ka Panchang 20 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल सप्तमी तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More