एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 2 नवंबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
नंबर प्लेट बाइक की और चालान स्कूटी का कटा, व्हीकल क्लोनिंग से रहें सावधान
व्हीकल क्लोनिंग का एक नया मामला आया है जिसमें बाइक मालिक के नंबर पर स्कूटी का चालान कट गया है. क्या आप जानते हैं व्हीकल क्लोनिंग क्या है और कैसे गलत चालान आने पर शिकायत कैसे करनी है. Read More
बेंगलुरु-मुंबई स्लीपर की बुकिंग खुली, 2810 रुपए में थर्ड AC, जानें पूरी डिटेल
बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है. ये बेंगलुरु से मुंबई के बीच 16 घंटे में सफर पूरा करेगी. ऐसे में जानिए कि ट्रेन के टिकट से लेकर सुविधाएं तक की पूरी डिटेल. Read More
ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तत्काल सुनवाई का अनुरोध
सपा नेता आजम खान को रामपुर जेल के बाहर से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. आजम खान इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. Read More
'बात करें, प्रदर्शनकारियों की समस्याएं सुनें', अल्बानिया की हिंसा पर AARC, जांच की मांग
अल्बानियन अमेरिकन रिलेशंस काउंसिल ने तिराना में हिंसा पर चिंता जताई है. संगठन ने 70 से अधिक पुलिसकर्मियों के घायल होने का दावा करते हुए स्वतंत्र जांच और सरकार से बातचीत की मांग की है. Read More
Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम
क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More
टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी
कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More
हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: लगातार चौथी जीत, टीम इंडिया की सेमीफाइनल में धाकड़ एंट्री
लगातार चौथी जीत के साथ टीम इंडिया ने 2026 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली. टीम ने चौथे मुकाबले मलेशिया को करारी शिकस्त दी. Read More
भारत की बेटी मनीषा भानवाला ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला कुश्ती चैंपियन
मनीषा भानवाला भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग का खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गईं. उन्होंने गोल्ड मेडल यानी खिताबी मुकाबले अमेरिकी पहलवान एबिगेल नेट को हराया. Read More
Aaj Ka Panchang 2 November 2026: अष्टमी 1:10 बजे तक, राहुकाल 7:56 से, जानें शुभ समय और पंचांग
Aaj Ka Panchang 2 November 2026: दिल्ली में अष्टमी दोपहर 1:10 बजे तक, राहुकाल सुबह 7:56–9:19 बजे. चंद्रोदय 3 नवंबर रात 12:45 बजे होगा. जानें शुभ समय. Read More
त्योहारी शॉपिंग से चमका GST कलेक्शन, अक्टूबर में रिकॉर्ड 2.31 लाख करोड़ के पार
त्योहारी सीजन से पहले देश में जमकर हुई खरीदारी के चलते अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 23% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है. Read More