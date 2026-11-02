एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

बेंगलुरु-मुंबई स्लीपर की बुकिंग खुली, 2810 रुपए में थर्ड AC, जानें पूरी डिटेल बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है. ये बेंगलुरु से मुंबई के बीच 16 घंटे में सफर पूरा करेगी. ऐसे में जानिए कि ट्रेन के टिकट से लेकर सुविधाएं तक की पूरी डिटेल. Read More

ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तत्काल सुनवाई का अनुरोध सपा नेता आजम खान को रामपुर जेल के बाहर से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. आजम खान इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. Read More

'बात करें, प्रदर्शनकारियों की समस्याएं सुनें', अल्बानिया की हिंसा पर AARC, जांच की मांग अल्बानियन अमेरिकन रिलेशंस काउंसिल ने तिराना में हिंसा पर चिंता जताई है. संगठन ने 70 से अधिक पुलिसकर्मियों के घायल होने का दावा करते हुए स्वतंत्र जांच और सरकार से बातचीत की मांग की है. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: लगातार चौथी जीत, टीम इंडिया की सेमीफाइनल में धाकड़ एंट्री लगातार चौथी जीत के साथ टीम इंडिया ने 2026 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली. टीम ने चौथे मुकाबले मलेशिया को करारी शिकस्त दी. Read More

भारत की बेटी मनीषा भानवाला ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला कुश्ती चैंपियन मनीषा भानवाला भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग का खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गईं. उन्होंने गोल्ड मेडल यानी खिताबी मुकाबले अमेरिकी पहलवान एबिगेल नेट को हराया. Read More

Aaj Ka Panchang 2 November 2026: अष्टमी 1:10 बजे तक, राहुकाल 7:56 से, जानें शुभ समय और पंचांग Aaj Ka Panchang 2 November 2026: दिल्ली में अष्टमी दोपहर 1:10 बजे तक, राहुकाल सुबह 7:56–9:19 बजे. चंद्रोदय 3 नवंबर रात 12:45 बजे होगा. जानें शुभ समय. Read More