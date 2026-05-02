एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

क्या बिना अप्रेजल हुए ज्यादा आ गई अप्रैल की सैलरी, जानें मार्च के मुकाबले कैसे बढ़ गया पैसा? Salary Hike Alert: अप्रैल की सैलरी देखकर अगर आप हैरान हैं कि बिना अप्रेजल भी अकाउंट में ज्यादा पैसा कैसे आ गया तो इसकी वजह टैक्स और कटौतियों से जुड़े बदलाव हो सकते हैं. जानिए कैसे करें चेक? Read More

एर्गोनोमिक सीटें-बायो-वैक्यूम टॉयलेट्स, शताब्दी-जन शताब्दी रेल का नया अवतार, क्या बढ़ेगा किराया? Indian Railways :भारतीय रेलवे अपनी शताब्दी और जन शताब्दी ट्रेनों को अपग्रेड करने की तैयारी में है, ताकि यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सफर मिल सके. जानिए क्या-क्या होने वाले हैं बदलाव? Read More

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल, अब केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब, जानें क्या कहा? Great Nicobar Project: सरकार ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर उठे सवालों पर विस्तृत सफाई देते हुए इसे रणनीतिक, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व का बताया है. Read More

Donald Trump: वेनेजुएला-ईरान के बाद ट्रंप का टारगेट होगा ये देश ! कहा- 'एयरक्राफ्ट कैरियर भेजूंगा, वो सरेंडर कर देंगे' US-Cuba Tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह जल्द ही क्यूबा पर जल्द ही कब्जा करने वाले हैं. Read More

रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More

समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More

RR VS DC: पहली गेंद पर पहला छक्का, यशस्वी जायसवाल के आक्रमक तेवर से मिचेल स्टार्क की निकल गई हवा RR VS DC: यशस्वी जयसवाल ने मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर ही छक्का जड़ कर इतिहास रच दिया. Read More

IPL 2026 MI VS CSK: क्या सीएसके के घरेलू मैदान पर टूटेगा एमआई की हार का सिलसिला? ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड आईपीएल 2026 का 44वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में शनिवार की शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. Read More

Sankashti Chaturthi 2026: एकदंत संकष्टी चतुर्थी मई में कब ? नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त, चंद्रमा निकलने का समय Ekdant Sankashti Chaturthi 2026: ज्येष्ठ माह की एकदंत संकष्टी चतुर्थी 5 मई 2026 को है. ये व्रत संतान सुख, धन, नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं. मई की संकष्टी चतुर्थी बहुत खास भी है जान लें क्यों. Read More