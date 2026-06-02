एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Shopping Tips: कम बजट में चाहिए स्टाइलिश लुक? सिर्फ 500 रुपये में जींस, टॉप और एक्सेसरीज, जानिए दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स Shopping Tips: अगर आपका बजट सिर्फ 500 रुपये है, तो भी आप स्टाइलिश आउटफिट तैयार कर सकते हैं. दिल्ली की कुछ मार्केट्स में कम कीमत में ट्रेंडी कपड़े आसानी से मिल जाते हैं. जानिए. Read More

Summer Tips: ऑफिस जाने वालों के लिए काम की हैं ये 4 चीजें, गर्मी और थकान से मिलेगा आराम Summer Safety Tips: जून की भीषण गर्मी में रोजाना ऑफिस जाना आसान नहीं होता. ऐसे में कुछ जरूरी चीजें अपने बैग में रखकर आप गर्मी, पसीने और थकान से काफी हद तक बच सकते हैं. जानिए. Read More

हिजाब बैन और सैन्य महिला अधिकारियों के मुकदमे लड़ने वाली वी. मोहना कौन? वकील से सीधे बनेंगी SC की जज जस्टिस मोहना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 12वीं महिला जज होंगी और बार से सीधे नियुक्त होने वाली दूसरी महिला जज हैं. जस्टिस एम. फातिमा बीवी 1989 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त की गई पहली महिला थीं. Read More

लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है? जयराम रमेश ने कहा, 'युद्ध रोकने के लिए अमेरिका और ईरान बात कर रहे हैं. इस समझौते से होर्मुज स्ट्रेट खुलने और तेल की कीमतों में गिरावट का दबाव बनेगा, जिसमें भारत का हित है.' Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए आईपीएल 2026 सीजन अब आरसीबी के जीत के साथ समाप्त हो चुका है. भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीत की वजह खुदको बताते हुए कहा कि मैं टीम के लिए लकी चार्म हूं. Read More

वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में सलेक्शन पर बड़ा अपडेट आया सामने, जानिए राजीव शुक्ला ने क्या कहा IPL 2026 के 16 मुकाबलों में 48.50 की औसत के साथ 776 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने 'ऑरेंज कैप' अपने नाम की. 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन' वैभव आईपीएल 2026 में सर्वाधिक 72 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रहे. Read More

Hanuman Ji Son: बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी का भी था एक पुत्र! बिना विवाह के कैसे हुआ जन्म? जानें पत्नी और पुत्र का नाम Hanuman ji story: क्या आप जानते हैं बाल ब्रह्मचारी बजरंगबली की पत्नी और पुत्र का नाम? बड़ा मंगल पर पढ़ें लंका दहन और पाताल लोक से जुड़ी यह दिव्य कथा, साथ ही जानें मंगलवार के अचूक उपाय और मंत्र. Read More