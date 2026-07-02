एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 2 जुलाई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी के दर्शन को निकले श्रद्धालु, जानें जम्मू से अमरनाथ तक बस और ऑटो का नया किराया
Amarnath Travel: अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं से अधिक किराया वसूली रोकने के लिए परिवहन विभाग ने श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम और जम्मू रूटों पर बस, टैक्सी और ऑटो का किराया तय कर दिया है. Read More
Amarnath Yatra 2026: अगर बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच गए अमरनाथ तो क्या होगा? अभी जान लें वरना पछताएंगे
Amarnath Yatra: कल से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है. अगर आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो बिना रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेजों के यात्रा करने की गलती न करें. Read More
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
टीवीके सरकार के विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए उकसाने की कथित साजिश के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक यूट्यूबर और करूर के दो डीएमके पदाधिकारी शामिल हैं. Read More
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
Bangladesh Jamaat E Islami Chief: रहमान का यह बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार तीस्ता नदी प्रबंधन के लिए चीन के साथ मास्टर प्लान पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है. Read More
'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में
July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
IND vs ENG: ‘कुदरत का एक करिश्मा है’, इंग्लिश मीडिया में छाए वैभव सूर्यवंशी, पूर्व खिलाड़ियों ने भी की जमकर तारीफ
15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की इंग्लैंड में भी जमकर चर्चा हो रही है. इंग्लिश मीडिया ने उन्हें 'कुदरत का करिश्मा' बताया.अगर इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू का मिला तब वे सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल खिलाड़ी होंगे. Read More
FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड ने 'राउंड ऑफ 32' में डीआर कांगो को हराया, जीत के साथ टीम ने अगले दौर में प्रवेश किया
बुधवार को अटलांटा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने शानदार खेल दिखाते हुए दो गोल किए, जिसने इंग्लैंड को एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करने में मदद की. Read More
Vehicle Purchase Muhurat 2026: जुलाई में गाड़ी खरीदना है ? यहां जान लें वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त
Vehicle Purchase Muhurat July 2026: शुभ मुहूर्त में खरीदा गया वाहन सुख, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करता है. ऐसे में जुलाई 2026 में गाड़ी खरीदने के लिए क्या-क्या शुभ मुहूर्त है जान लें Read More
क्या केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा कोरोना के समय रोका गया 18 महीने का DA एरियर? जानें सरकार का रुख
8th Pay Commission: कर्मचारी संगठनों ने आठवें वेतन आयोग के सामने कोरोना काल में बकाए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA/DR) का भुगतान किए जाने को लेकर भी उठाई है. हालांकि, सरकार का इस पर रूख स्पष्ट है. Read More