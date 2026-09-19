एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर डालें अपने पुराने कपड़े, रीसाइकिल कर रहा DMRC दिल्ली मेट्रो के अरपन केंद्रों ने पुराने कपड़ों को कचरा बनने से रोककर उन्हें नए उत्पादों में बदलने की पहल की है. अब तक 41 टन से अधिक कपड़े जमा हो चुके हैं और इस अभियान का विस्तार भी प्रस्तावित है. Read More

IIT बॉम्बे में सुसाइड पर अभिजीत दीपके बोले, '...कितनों को जान गंवानी पड़ेगी?' परीक्षा में मोबाइल से ChatGPT का इस्तेमाल करते पकड़े गए दूसरे साल के छात्र की मौत के बाद कैंपस में प्रदर्शन हुआ. इस मामले पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन सामने आया है. Read More

'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौता किया है. उन्होंने कहा कि अब से अमेरिका का कोई भी दुश्मन हमारी साफ लिखित मंज़ूरी के बिना ग्रीनलैंड में कोई बेस नहीं बना पाएगा. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

Asian Games: इतिहास रचने से चूकीं क्विंसी डिसूजा, अब भी मेडल की आस 2026 एशियन गेम्स में क्विंसी डिसूजा महिला सिंगल्स टेकबॉल प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मुकाबला हार गई हैं. उनके पास अब भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका है. Read More

Asian Games: 75 साल में पहली बार होगा ऐसा? भारत की वर्ल्ड नंबर-3 जोड़ी रच सकती है इतिहास एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष जोड़ी मानुष शाह और मानव ठक्कर से बहुत उम्मीदें हैं कि वह मेडल जीतेंगे. ये जोड़ी शानदार फॉर्म में है, जो अभी दुनिया में तीसरे नंबर पर है. Read More

आज 19 सितंबर 2026, राधा अष्टमी की पूजा और पारण एक ही दिन, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग Panchang 19 September 2026: आज राधा अष्टमी और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More