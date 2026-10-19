एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

वैष्णो देवी जाना हुआ आसान, अब कटरा तक जाएगी साबरमती एक्सप्रेस साबरमती-जम्मू तवी एक्सप्रेस को श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक बढ़ाने की मंजूरी रेलवे मंत्रालय ने दे दी है. जानिए इस ट्रेन की टाइमिंग क्या है और कब से चलनी शुरू होगी? Read More

ट्रेन में स्पीकर पर Reel देखी तो लगेगा 5000 तक का जुर्माना, जेल भी हो सकती है ट्रेन में अब ऐसे यात्रियों की खैर नहीं है, जो लाउड स्पीकर पर म्यूजिक सुनते हैं या स्पीकर पर रील्स देखते हैं. रेलवे ने ऐसे यात्रियों पर 5000 रुपए तक का जुर्माना और जेल भेजने का नियम लागू किया है. Read More

'ऐसे घटिया फैसले पर शर्म आती है', सरकार ने नहीं दी नवी पिल्लई को बधाई तो भड़के शशि थरूर भारतीय मूल की नवी पिल्लई को इस साल नोबेल पुरस्कार मिला है. नवी को सरकार के बधाई नहीं देने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने निशाना साधा है. Read More

फ्रांस की हिंसा पर ईरान ने दी चेतावनी, अराघची बोले- 'मिस्टर मैक्रों, अब...' फ्रांस में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने प्रेसिडेंट मैक्रों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि दूसरों को दोष देना बहुत देर हो चुकी है. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

एशियन पैरा गेम्स 2026 में मोना अगरवाल ने जीता गोल्ड मेडल, फाइनल में रचा इतिहास Mona Agarwal Wins Gold Asian Para Games 2026: एशियन पैरा गेम्स 2026 में मोना अगरवाल ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है. उन्होंने शूटिंग में मेडल जीता है. Read More

रणजी ट्रॉफी खेलने वाले क्रिकेटर को कितनी सैलरी मिलती है? रकम जान उड़ जाएंगे आपके होश रणजी ट्रॉफी में खिलाड़ियों को अनुभव और टीम में उनकी जगह के आधार पर मैच फीस मिलती है. जानिए घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले खिलाड़ियों की कमाई और फीस का पूरा हिसाब. Read More

Aaj Ka Panchang 19 October 2026: अष्टमी-नवमी आज, सुबह 10:51 बजे बदलेगी तिथि, कब करें कन्या पूजन? Aaj Ka Panchang 19 October 2026: 19 अक्टूबर 2026 का पंचांग: अष्टमी सुबह 10:51 तक, फिर नवमी. दिल्ली में संधि पूजा 10:27–11:15 बजे होगी. जानें कन्या पूजन का समय, राहुकाल और पारण की तारीख. Read More