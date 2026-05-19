एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Delhi Parking Scam: नकली पार्किंग टिकट से लोग परेशान, जानें दिल्ली में चल रहे Parking Scam से कैसे बचें Delhi Parking Scam: क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के अलग- अलग इलाकों में नकली पार्किंग टिकट दिया जा रहा है और अवैध वसूली भी की जा रही है. इस स्कैम से बचने के लिए आपको क्या करना है, ये यहां से जानेंगे. Read More

Train News: ट्रेन से बाइक भेजने में कितना आता है खर्च, कौन से चाहिए दस्तावेज? यहां जानें पूरी डिटेल Indian Railway Rule: अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर बाइक भेजनी है तो ट्रेन सबसे किफायती ऑप्शन हो सकती है. लेकिन इसके लिए रेलवे के कुछ जरूरी नियम जानना बेहद जरूरी है, वरना आपका काम अटक सकता है. Read More

सरकार लेने जा रही मंदिरों का सोना ? सोशल मीडिया पर वायरल दावे से हड़कंप, सामने आया इसका सच सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से ऐसी पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि सरकार मंदिरों का सोना लेने की योजना बना रही है. सरकार ने इन अफवाहों पर सफाई दी है. Read More

'अमेरिका पर यकीन नहीं...', दौड़े-दौड़े तेहरान पहुंचे PAK मिनिस्टर नकवी तो ईरान ने दिया अल्टीमेटम ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने क्षेत्र की ताज़ा सुरक्षा स्थिति और ईरान के खिलाफ अमेरिका तथा इज़राइल के युद्ध को समाप्त करने के लिए जारी प्रयासों पर भी विचार-विमर्श किया. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

‘अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया…’ वैभव सूर्यवंशी के जोश को देख किस पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा कहा 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया. मोहित शर्मा ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि अब वह टीम इंडिया के लिए तैयार हैं. Read More

CSK Vs SRH IPL 2026: 'ईशान-क्लासेन की साझेदारी टर्निंग प्वाइंट रही, पिच बल्लेबाजी के लिए...', पैट कमिंस का बयान वायरल CSK Vs SRH IPL 2026: आईपीएल 2026 के 63वें मुकाबले में सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को 5 विकेट से हराया. Read More

पंचक्रोशी मार्ग का भीमचंडी मंदिर, जहां मां काली का 10 मुख और शिव पंचमुखी रूप में विराजमान! भीमचंडी मंदिर: पंचक्रोशी मार्ग का छिपा रहस्य. शिव के 5 सिर यानी पंचतत्वों का संतुलन और 10 भुजाएं यानी दसों दिशाओं पर नियंत्रण. काशी का एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव. Read More