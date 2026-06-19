एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

IRCTC की चेतावनी, एजेंट से ट्रेन टिकट बुक कराते वक्त कभी न भूलें यह काम, वरना फंस सकता है पैसा Train Ticket Booking: एजेंट से टिकट बुक करवाते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. टिकट बुकिंग के दौरान कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. जानिए पूरी बात. Read More

ट्रेन यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 23 से 30 जून तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई का बदलेगा रूट, सफर के पहले देखें अपडेट Train Cancelled: उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अंतर्गत गौरा-सुवंसा-बादशाहपुर-निभापुर-जंघई रेलखंड पर ट्रैक को मजबूत बनाने का कार्य होगा, जिसके कारण कई ट्रेन रद्द रहेंगी. जानिए पूरी अपडेट. Read More

राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...' Rahul Gandhi Birthday: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. Read More

अमेरिका पर भरोसा नहीं, लेकिन बातचीत जारी रहेगी! ईरान ने डील पर रखी अपनी शर्तें US Iran Deal: अमेरिका ईरान शांति समझौते पर मुंबई में ईरान के महावाणिज्यदूत सईद रजा मोसयब मोतलाघ ने कहा कि ईरान हमेशा से बातचीत और कूटनीतिक समाधान का समर्थक रहा है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

MLC T20 LEAGUE: आईपाएल 2026 में 0,0 पर आउट,अब MLC टी20 लीग में पहुंचते ही लगाया शतक, ठोक दिए इतने रन टिम साइफर्ट ने लगातार दो डक के बाद MLC 2026 के पहले मैच में 66 गेंदों पर 104 रन ठोक दिए. उनकी शतकीय पारी की बदौलत सिएटल ओर्कास ने 220 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. Read More

‘गंभीर हटाओ, धोनी लाओ’, श्रीसंत के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कह दिया पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने लल्लनटॉप से बात करते हुए कहा कि टीम इंडिया को गौतम गंभीर से ज्यादा एमएस धोनी जैसे मेंटॉर की जरूरत है. Read More

Muharram 2026: मुहर्रम का 10वां दिन 'आशूरा' कब ? क्यों मुस्लिमों के लिए खास है ये दिन Muharram 2026 Ashura: मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है. इस बार आशूरा 26 जून 2026 को है. इस दिन को मातम के रूप में क्यों मनाते हैं. इमाम हुसैन और कर्बला से इसका क्या संबंध है जानें इतिहा, Read More