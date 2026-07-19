एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Atal Bima Yojana: सैलरी बंद होने की नो टेंशन! नौकरी छूटने पर यह सरकारी योजना देगी 90 दिनों तक आधा वेतन, जानें कैसे ESIC Scheme 2026: ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में नौकरी छूटने पर पात्र कर्मचारियों को 90 दिनों तक 50% औसत वेतन की आर्थिक सहायता बैंक खाते में दी जाती है. Read More

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन: समुद्र के नीचे देश की पहली रेल सुरंग की खुदाई शुरू, कितनी है दूरी, क्या है खास? Bullet Train News: मुंबई में बुलेट ट्रेन के लिए 21 किमी लंबी अंडरग्राउंड टनल का निर्माण तेज हो गया है. समुद्र के नीचे देश की पहली रेल सुरंग की खुदाई चल रही है. जानिए इसकी लंबाई कितनी है. Read More

Rajouri Flood: जम्मू-कश्मीर में बाढ़ संकट के बीच अमित शाह का बड़ा एक्शन! LG और CM से ली जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित ने जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात करके राजौरी जिले में रात भर हुई भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. Read More

ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...' Islamabad MoU: अमेरिका पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है. इस फैसले पर पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञ अली के. चिश्ती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास Sir Garfield Sobers Death: वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 8032 रन, 235 विकेट और कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किए. Read More

रोहित शर्मा ही नहीं, टीम इंडिया के ये 6 दिग्गज भी ले सकते हैं संन्यास; किसी भी दिन हो सकता है बड़ा ऐलान भारतीय क्रिकेट टी20 इंटरनेशनल से रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट से सिर्फ रोहित ही नहीं, टीम इंडिया के कई अनुभवी खिलाड़ी संन्यास का ऐलान कर सकते हैं. Read More

Modern Shravan Kumar: चार बेटे रहे पीछे, बहू बनी आधुनिक श्रवणकुमार! सास को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से हापुड़ तक पैदल यात्रा Modern Shravan Kumar: हरिद्वार में एक बहू ने अपनी वृद्ध सास को कांवड़ में बैठाकर हापुड़ तक पैदल यात्रा शुरू की. चार बेटों के होते हुए बहू और नन्ही पोती की सेवा भावना ने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया. Read More