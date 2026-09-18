एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 18 सितंबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Fastag पोर्ट करने की लिमिट क्या है? एक बार बैंक बदलने के बाद फिर कब तक नहीं बदलेगा?
NHAI की OneTag सुविधा से FASTag हटाए बिना बैंक बदला जा सकेगा. टैग वही रहेगा, केवल issuer bank और वॉलेट बदलेंगे. हालांकि, बार-बार पोर्टिंग पर कूलिंग पीरियड लागू होगा. Read More
Traffic Challan: अब सीधे कोर्ट जाकर रद्द नहीं होगा चालान, आधी रकम भरनी ही होगी
दिल्ली में आपका कोई चालान कटता है, लेकिन आपको लगता है कि चालान गलत है और आप सीधे कोर्ट जाने की सोचते हैं तो अब आपको कोर्ट में सुनवाई से पहले चालान की 50 प्रतिशत राशि पहले जमा करनी होगी. Read More
Gen Z से बोले मोहन भागवत, '...क्योंकि युवा धर्म की बात नहीं करते'
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवा को कहा कि जब भी धर्म पर चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि यह बुढ़ापे की चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है. Read More
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
डेमोक्रेटिक पार्टी के राजा कृष्णमूर्ति ने 'लिंडसे ओ ग्राहम सेंक्शनिंग ऑफ रूस एंड ईरान एक्ट' के सपोर्ट में वोट किया है. इस कानून से भारत-चीन पर 100 परसेंट टैरिफ लग सकता है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
69 खिलाड़ी, पांच हफ्तों में भारत की 5 टीम; BCCI ने बनाया बड़ा प्लान
BCCI ने अगले पांच हफ्तों में 69 खिलाड़ियों का 5 अलग-अलग टीमों के साथ मैदान पर उतारने का प्लान बनाया है. एशियन गेम्स, वेस्टइंडीज सीरीज, इंडिया ए और ईरानी कप में खिलाड़ी नजर आएंगे. Read More
एशियन गेम्स में भारत की खराब शुरुआत, पहले ही मैच में मिली हार
एशियन गेम्स 2026 में टेकबॉल के मेंस डबल्स में भारत को शुरुआती दोनों मुकाबलों में हार मिली. डेक्लन गोंसाल्वेस और मोहम्मद अनस इमरान बेग की जोड़ी ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई. Read More
आज 18 सितंबर 2026, ललिता सप्तमी और दूर्वा अष्टमी एकसाथ, पूजा का मुहूर्त अलग-अलग, देखें समय और पूरा पंचांग
Panchang 18 September 2026: आज दूर्वा अष्टमी और ललिता सप्तमी दोनों एकसाथ है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
UPI के जमाने में भी कैश का जलवा, क्यों कम नहीं हो रही नोट की मांग?
UPI के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद अगस्त में भारत में चलन वाली नकदी 12.5% बढ़कर 42.86 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई. आइये डिटेल में जानते हैं कि यूपीआई के दौर में भी कैश की मांग क्यों बढ़ रही है. Read More