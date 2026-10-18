एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

दिवाली-छठ पर रेलवे का तोहफा! राजस्थान से कोलकाता के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे खातीपुरा से कोलकाता के बीच अक्टूबर-नवंबर 2026 में स्पेशल ट्रेन चलाएगा. इससे राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वालों को राहत मिलेगी. Read More

ऑनलाइन पढ़ाई में बाधा डालना कंपनी को पड़ा महंगा, छात्र को मिले 14 हजार रुपए छत्तीसगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने खराब इंटरनेट नेटवर्क की शिकायत पर सेवा प्रदाता कंपनी को दोषी ठहराया. आयोग ने छात्र को 10,000 रुपये मुआवजा और 4,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया. Read More

'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. शीतला माता मंदिर के पास शनिवार देर रात अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई है. Read More

कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित सीएफबी वेनराइट सैन्य अड्डे पर शनिवार को भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने हताहतों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं की है. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

Asian Para Games 2026 Opening Ceremony: भारत में कब-कहां और कैसे देखें लाइव? सिमरन और प्रमोद होंगे ध्वजवाहक एशियन पैरा गेम्स 2026 का उद्घाटन 18 अक्टूबर को जापान में होगा. जानें भारत में लाइव प्रसारण का समय, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और भारतीय ध्वजवाहकों से जुड़ी पूरी जानकारी. Read More

'अब तगड़ा...' नीरज चोपड़ा ने किया कमबैक का एलान, बताया अब क्या है लक्ष्य नीरज चोपड़ा को टखने में लिगामेंट फटने की वजह से 2026 में अपना खेल बीच में खत्म करना पड़ा. अब उन्होंने अपनी वापसी को लेकर बड़ा एलान किया है. उनके ध्यान में 2028 ओलंपिक भी है. Read More

Aaj Ka Panchang 18 October 2026: सुबह 8:27 बजे लगेगी अष्टमी, फिर दुर्गाष्टमी का व्रत कल क्यों? Aaj Ka Panchang 18 October 2026: आज सुबह 8:27 बजे अष्टमी शुरू होगी, लेकिन दुर्गाष्टमी का व्रत 19 अक्टूबर को है. जानें दिल्ली का राहुकाल, भद्रा और शुभ योग का समय. Read More