एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Train Cancelled: 19 जून को रेल यात्रियों की बढ़ सकती है परेशानी, रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द की, सफर से पहले जान लें अपडेट Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले अपनी ट्रेन के स्टेट्स के बारे में चेक कर लें, क्योंकि मुजफ्फरनगर-देवबंद रेलखंड पर खास मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिसके चलते कई ट्रेनें रद्द रहेंगी. Read More

G7 में ट्रंप ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा? खुद प्रधानमंत्री नहीं रोक पाए अपनी हंसी, 'वो चौंका देते हैं...' Trump-PM Modi Meeting: फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 सम‍िट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्‍ड ट्रंप की मुलाकात हुई. द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की. Read More

राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी? झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव होना है. सभी की निगाहें दूसरी सीट पर है, जिसमें कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित नाथवानी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. Read More

ईरान-अमेरिका पीस डील इधर हुई साइन, उधर यूक्रेन ने कर दिया रूस पर हमला, मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफायनरी धुआं-धुआं अमेरिका-ईरान के बीच हुए शांति समझौते को चंद घंटे भी नहीं बीते कि उधर यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर धावा बोल दिया है. इस वक्त मॉस्को के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन घूमते नजर आ रहे हैं. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

Test Record: पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड 300 Runs Record in Test Debut Match: 149 साल से ज्यादा पुराने टेस्ट इतिहास में केवल दो ही बल्लेबाजों ने ऐसा करके दिखाया है. जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 300 से ज्यादा रन बनाए है. Read More

SHUBMAN GILL: शुभमन गिल ने क्यों जानबूझकर छोड़ा दोहरा शतक लगाने का मौका, जानिए वजह शुभमन गिल 200 रन बनाना चाहते थे, लेकिन टीम इंडिया को 430 के करीब पहुंचाने की कोशिश में लगातार बड़े शॉट खेलते रहे और 154 रन पर आउट हो गए. Read More

Shani Pradosh Vrat 2026: साल का आखिरी शनि प्रदोष व्रत जून में कब, साढ़ेसाती-ढैय्या से राहत पाने के सुनहरा अवसर, नोट करें डेट Shani Pradosh Vrat 2026: शनि प्रदोष व्रत शिव जी को अति प्रिय है.मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वालों को शनि साढ़ेसाती और ढैय्या से राहत मिलती है. इस बार जून में शनि प्रदोष व्रत 27 जून 2026 को है. Read More