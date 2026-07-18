एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 18 जुलाई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Train Cancelled: रेलवे ने आज से 24 जुलाई तक इस रूट की कई ट्रेनें रद्द की, अभी देखें पूरी लिस्ट
Train Cancel: ट्रेन से सफर करने वाले जान लें, मध्य रेलवे के कर्जत-लोनावला घाट सेक्शन में हुए लैंडस्लाइड के बाद ट्रैक के मरम्मत का काम जारी है, जिसके चलते कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है. Read More
Tea Maker: अब चाय बनाना होगा आसान, सिर्फ 300 रुपए में मिल रहा ये वायरल प्रोडक्ट, दिखने में भी शानदार
Glass Teapot: आप भी दिन में दो से तीन बार चाय पीते हैं तो हर बार चाय बनाने के लिए कई बर्तनों का इस्तेमाल करना पड़ता होगा, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट आया है, जो इस झंझट को काफी हद तक कम कर सकता है. Read More
भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की सबसे बड़ी उड़ान, आज इतिहास रचने निकलेगा Vikram-1; जानिए क्यों खास है ये मिशन
Skyroot Aerospace की स्थापना 2018 में पूर्व ISRO वैज्ञानिकों पवन चंदना और नागा भरत डाका ने की थी. आज कंपनी 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश जुटा चुकी है. इसकी वैल्यू करीब 1.1 बिलियन डॉलर है. Read More
रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 100 फीसदी टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सवाल पर क्या कहा
अमेरिका के प्रस्तावित कानून पर भारत बारीकी से नजर रख रहा है. रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका 5 देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाना चाहता है. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
रोहित शर्मा ही नहीं, टीम इंडिया के ये 6 दिग्गज भी ले सकते हैं संन्यास; किसी भी दिन हो सकता है बड़ा ऐलान
भारतीय क्रिकेट टी20 इंटरनेशनल से रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट से सिर्फ रोहित ही नहीं, टीम इंडिया के कई अनुभवी खिलाड़ी संन्यास का ऐलान कर सकते हैं. Read More
रोहित के बाद विराट भी ले सकते हैं संन्यास, पाकिस्तान से आया बड़ा दावा, लॉर्ड्स वनडे पर टिकीं सबकी नजरें
भारतीय क्रिकेट में सीनियर खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने कहा है कि आखिरी वनडे के बाद रोहित शर्मा के साथ-साथ विराट कोहली भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले हैं. Read More
Aaj Ka Panchang 18 July 2026: आज शनिवार किस मुहूर्त में करें शुभ काम, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
Panchang 17 July 2026: आज आषाढ़ विनायक चतुर्थी और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
सिनेमा के जादूगर की अकूत दौलत, 'द ओडिसी' के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की नेटवर्थ जानिए
Christopher Nolan Net Worth: इन दिनों हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी नई फिल्म द ओडिसी को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिरकार क्रिस्टोफर नोलन की नेटवर्थ कितनी है? Read More