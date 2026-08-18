एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 18 अगस्त 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
EPFO: हायर पेंशन के अटके मामले, कितने क्लेम पेंडिंग और कितने मंजूर?
EPFO Update: EPFO हायर पेंशन के लंबित मामलों पर सरकार ने संसद में जानकारी दी है. मंत्रालय के मुताबिक क्लेम की जांच और प्रोसेसिंग जारी है, लेकिन निपटारे की कोई नई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है. Read More
Train News: रेल में लोअर बर्थ के नीचे सामान रखने का हक किसका? जानें नियम
Train Luggage Update: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. अगर सफर के दौरान लोअर बर्थ वाला यात्री आपको सामान रखने से रोकता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जानें रेलवे के नियम. Read More
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के दीक्षांत समारोह में टाटा मेमोरियल अस्पताल के निदेशक डॉ. सीएस प्रमेश मुख्य अतिथि होंगे. इससे पहले मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाया गया था. Read More
'हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा...', ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का दावा
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन वह उस तरह की डील के लिए तैयार नहीं है जिसे अमेरिका जरूरी मानता है. उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा है. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 59 अलग-अलग वेन्यू पर मैच खेलकर खास रिकॉर्ड बनाया. उनके टेस्ट क्रिकेट में बनाए इस 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' को शायद 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा. Read More
बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, 21 साल के आयुष ने रचा इतिहास
India at Badminton World Championship: 2026 की बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने धमाकेदार शुरुआत की है. आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड नंबर-1 खिलाड़ी को नॉकआउट कर दिया. Read More
आज 18 अगस्त से बुध अस्त, नौकरीपेशा और बिजनेसमैन भूलकर भी न करें ये गलतियां! 32 दिन तक रखें खास ध्यान
Budh Asta 2026: बुध 18 अगस्त से 19 सितंबर तक अस्त रहेंगे. ऐसे में नौकरी, व्यापार में क्या सावधानी रखनी होगी. 32 दिन तक किन मामलों में गलती न करें. Read More
पिछड़े जिलों में बिजनेस करने, स्टाफ हायर करने पर मिलेगी सरकारी मदद
Employment Scheme: कर्नाटक सरकार पिछड़े जिलों में रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग निधि योजना शुरू करेगी. इसके तहत नए कर्मचारी रखने वाले कारोबारियों को प्रति कर्मचारी 2,500 मासिक सहायता दो साल तक मिलेगी. Read More