एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

Train Cancelled: अक्टूबर में रेल यात्रियों को झटका, रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट है. अगर आप उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल से अक्टूबर के महीने में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है. रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 17 सितंबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ. Read More

ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे' अमेरिका के 100 प्रतिशत टैरिफ के मामले पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश की 140 करोड़ से ज्यादा आबादी की जरूरत उसकी प्राथमिकता है. Read More

ईरान ने किया ट्रंप से संपर्क, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'हां वो डील चाहता है' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिका से सीधे संपर्क किया है और वह समझौता करना चाहता है. ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ जारी युद्ध अब खत्म होने की ओर है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

इन 4 विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करेगी मुंबई इंडियंस? अब बनेगी एकदम नई टीम मुंबई इंडियंस की टीम में अगले सीजन से पहले बदलाव की चर्चा है. चार विदेशी खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी टीम में जगह को लेकर सवाल हैं. Read More

चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत आने से मना कर रहा पाकिस्तान, कर दी ये मांग इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में होना है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है. पाक ने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की मांग की है. Read More

Panchang Today 17 September 2026: आज 17 सितंबर 2026, विश्वकर्मा पूजा और कन्या संक्रांति का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें Panchang 16 September 2026: आज कन्या संक्रातं और विश्वकर्मा पूजा है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More