एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

छठ पर बिहार जाना है? रेलवे की इन 7 ट्रेनों में अभी चेक करें सीट अगर आपको छठ पूजा के लिए बिहार जाने के लिए कोई कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है तो दिल्ली, गुजरात, बेंगलुरु और नागपुर से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में सीट की उपलब्धता जांचें और समय रहते टिकट बुक करें. Read More

लाडली बहना योजना के लिए कौनसी महिलाएं हैं पात्र और कैसे करें रजिस्ट्रेशन? समझें प्रक्रिया देश के तमाम राज्यों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं. ऐसी ही योजना मध्यप्रदेश सरकार ने भी चलाई है, जिसके जरिए सरकार महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक मदद करती है. Read More

रिजीम चेंज पर BJP का विपक्ष पर हमला, सिब्बल का पलटवार- 'सत्ता परिवर्तन कांग्रेस...' ‘रिजीम चेंज’ यानी सत्ता परिवर्तन को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है. इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है. Read More

रूस से तेल-गैस खरीदने पर भारत पर नहीं लगेगा टैरिफ, ट्रंप का बड़ा ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने के प्रावधान से फिलहाल छूट दी है. जानें भारत पर इसका क्या असर हो सकता है. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

टीम इंडिया से बाहर चल रही स्टार बल्लेबाज को मिला नया रोल, स्विट्जरलैंड ने बनाया एम्बेसडर जेमिमा रोड्रिग्स को स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने भारत का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है. चोट से उबर रहीं जेमिमा अब देश की खूबसूरत जगहों और संस्कृति को भारतीय पर्यटकों तक पहुंचाएंगी. Read More

विराट से लेकर केएल राहुल तक, भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस से की शादी विराट कोहली, केएल राहुल, हरभजन सिंह और युवराज सिंह समेत कई भारतीय क्रिकेटरों ने बॉलीवुड अभिनेत्रियों से शादी की. जानिए इन चर्चित जोड़ियों की प्रेम कहानी और शादी से जुड़ी खास बातें. Read More

Aaj Ka Panchang 17 October 2026: सप्तमी दो दिन तो कालरात्रि पूजा कब? जानें सरस्वती पूजा का मुहूर्त और राहुकाल Aaj Ka Panchang 17 October 2026: आज का पंचांग बहुत विशेष है. सप्तमी कल सुबह तक रहेगी, कालरात्रि पूजा आज है. जानें दिल्ली में सरस्वती पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और दुर्गाष्टमी की सही तारीख. Read More