एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

तीसरे बच्चे के जन्म पर 30000, चौथे पर 40000 देगी सरकार, घटती आबादी पर बड़ा फैसला Andhra Pradesh Scheme: आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए तीसरे बच्चे पर 30 हजार और चौथे बच्चे पर 40 हजार रुपये की नकद सहायता देने की नई योजना घोषित की है. Read More

भीषण गर्मी में बीमार पड़े तो क्या बीमा देगा साथ? जानें हीटस्ट्रोक पर क्लेम के नियम Heatwave Protection Insurance: भयंकर गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक से इन दिनों हर कोई परेशान है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लू लगने के बाद बीमार होने पर आप बीमा ले सकते हैं. जानें इसके नियम. Read More

NEET Paper Leak: टेलीग्राम का इस्तेमाल, नासिक में कोचिंग क्लास वालों से पूछताछ... NEET पेपर लीक में CBI की रडार पर कौन? NEET Paper Leak: NEET पेपर लीक केस में CBI की जांच तेज हो गई है. इस बीच शुभम खैरनार की गिरफ्तारी के बाद नासिक में कोचिंग सेंटर और टेलीग्राम नेटवर्क की जांच जारी है. Read More

नीदरलैंड के बाद अब स्वीडन जाएंगे PM मोदी, 8 साल बाद हो रहा दौरा, जानें किन मुद्दों पर होगी चर्चा? पीएम मोदी रविवार को स्वीडन जाएंगे. इस दौरान वो प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन के साथ AI, उभरती नई तकनीक, स्टार्टअप, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान क्रिकेट इतिहास के कई छोटे कद वाले खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से बड़ी पहचान बनाई. सुनील गावस्कर और मुशफिकुर रहीम जैसे दिग्गज इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं. Read More

IPL 2026 के बीच चेन्नई से जुड़े कुलदीप यादव, बेंगलुरु ने भी किया बड़ा बदलाव; प्लेऑफ से पहले हुआ खेला IPL 2026, CSK and RCB: आईपीएल के 19वें सीजन के बीच चेन्नई सपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने स्क्वॉड में बड़ा बदलाव किया. कुलदीप यादव सीएसके के साथ जुड़ गए हैं. Read More

Eid al Adha 2026 Moon Sighting: सउदी में आज धुल हिज्जा का चांद देखने की अपील, जानें भारत में बकरीद कब Eid al Adha 2026 Moon Sighting: सऊदी अरब समेत दुनियाभर में रविवार 17 मई को आज धुल हिज्जा या जिलहिज्जा का चांद देखने का प्रयास किया जाएगा. आज चांद नजर आता है तो 18 मई से माह-ए-जिलहिज्जा शुरू हो जाएगा. Read More