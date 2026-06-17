एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 17 जून 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
आप भी अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं? तो आपको FD, RD और SIP में अंतर जान लेना चाहिए
Investment Tips: हर किसी के मन में एक सवाल रहता है कि आखिर कहां अपना पैसा निवेश करना सही है. ऐसे में तीन विकल्प सबसे पहले मन में आते हैं FD, RD, SIP आइए जानते हैं इन तीनों विकल्पों में क्या अंतर है? Read More
सालों से नहीं भरा ITR और अब आ गया टैक्स नोटिस? भूलकर भी न करें अनदेखा, वरना बढ़ जाएगी आफत
ITR Filing News: अगर आपने सालों से ITR नहीं भरा है और अब आयकर विभाग का नोटिस आया है, तो इस हल्के में लेने की गलती न करें. नोटिस को नजरअंदाज करना आपके लिए काफी भारी पड़ सकता है. Read More
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
हाईकोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष को सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी से प्रस्ताव मिलने के बाद कार्रवाई करनी होती है, लेकिन उन्हें ऐसे प्रस्तावों से पैदा होने वाले विवादों का समाधान भी कानून के अनुसार करना चाहिए. Read More
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
भारत कनाडा ने साल के आखिर तक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के लिए बातचीत पूरी करने पर सहमति जताई. पीएम मोदी-कार्नी की मुलाकात के बाद ये खबर सामने आई है. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
Joe Root Record: बल्ले के साथ गेंद से भी कमाल, जो रूट के इस रिकॉर्ड के आगे विराट-गिल फीके
Joe Root Record: जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में रन और विकेट दोनों के दम पर खास पहचान बनाई है. अब उनकी नजर सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक टेस्ट रन के विश्व रिकॉर्ड पर है. Read More
ARG vs ALG Highlights: गोल, गोल, गोल... मेसी की शानदार हैट्रिक, अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से रौंदा
ARG vs ALG Highlights: अपने 200वें अंतरराष्ट्रीय मैच में लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर अर्जेंटीना को 3-0 की शानदार जीत दिलाई और विश्व कप इतिहास में गोलों का बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. Read More
Kashi: काशी में बारिश के लिए हुआ अनोखा अनुष्ठान, इंद्रदेव जमकर बरसे, हुई घनघोर वर्षा
Kashi Shehnai: वाराणसी में प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए अनोखा अनुष्ठान हुआ. यहां शहनाई वादक ने मां गंगा की गोद में खड़े होकर शहनाई बजाई, इंद्रदेव भी कुछ घंटों बाद जमकर बरसे. Read More
Share Market Today: क्रूड ऑयल में गिरावट से शेयर बाजार को मिला सपोर्ट, सेंसेक्स 285 अंक से ज्यादा उछला तो निफ्टी 24,000 के करीब
Share Market Today 17 June 2026: आज बाजार में बहार देखने को मिल रही है. एक तरफ जहां सेंसेक्स 285 अंकों का आंकड़ा पार कर गया तो निफ्टी भी 24000 के करीब है. Read More