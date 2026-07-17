एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 17 जुलाई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Train Cancelled: रेलवे का बड़ा अपडेट, 20 जुलाई को इस रूट की ट्रेनें रद्द, कुछ का बदला रूट, देखें अपनी ट्रेन का स्टेटस
Train Cancel: 20 जुलाई को ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो जान लें, पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-उनवला रेलखंड पर दोहरीकरण और नॉन-इंटरलॉकिंग का काम होने की वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. Read More
एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 17 जुलाई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ. Read More
Strait of Hormuz: 'जब तक अगला आदेश न दें...', होर्मुज में खतरा, भारतीयों के लिए DGMA ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा
खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच DGMA ने जहाज मालिकों और शिपिंग कंपनियों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों को सुरक्षा देने के कड़े निर्देश जारी किए हैं. Read More
अमेरिका का ईरान पर लगातार छठे दिन ताबड़तोड़ अटैक, ब्रिज, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें, बिजली भी गुल
Iran US Conflict: दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद बंदर अब्बास और आसपास के इलाकों की बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
Fifa World Cup 2026 Final: फाइनल से पहले स्पेन की बढ़ी चिंता, दो स्टार खिलाड़ी इंजर्ड, क्या खेल पाएंगे?
लैमिन यामल की बाईं जांघ पर पट्टी बंधी हुई थी. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया था. हालांकि, उनकी चोट कितनी गंभीर है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है. Read More
रोहित शर्मा का करियर खत्म करने की तैयारी? 2027 वर्ल्ड कप से बाहर करने के पीछे ये 3 बड़े कारण
रोहित शर्मा के लिए 19 जुलाई को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाने वाला तीसरा वनडे उनके करियर का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला हो सकता है. Read More
Hartalika Teej 2026 Date: हरतालिका तीज अगस्त या सितंबर कब ? नोट करें सही तारीख
Hartalika Teej Kab Hai 2026 : हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती की पूजा सुहागिन और कुंवारी लड़कियां दोनों करती है, ये सौभाग्य प्रदान करने वाला व्रत है, इस बार हरतालिका तीज 14 सितंबर को है. जान लें पूजा मुहूर्त, नियम. Read More
E20 पेट्रोल पर मानसून संकट! बारिश की नमी सोख रहा है एथेनॉल, पंप मालिकों ने दी चेतावनी
E20 Fuel Side Effects: E20 पेट्रोल को लेकर इन दिनों देशभर में मचे घमासान के बीच अब इसे लेकर एक नई खबर सामने आ रही है. इसे लेकर पेट्रोल पंप के मालिक भी चेतावनी दे चुके हैं. Read More