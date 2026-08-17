एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 17 अगस्त 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Train Cancelled: आज से 23 अगस्त तक रेलवे ने कई ट्रेनों को किया कैंसिल
Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में रोलिंग ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. यात्रा से पहले देखें लिस्ट. Read More
क्या निजी बाइक को पीली नंबर प्लेट के बिना टैक्सी में चला सकते हैं, क्या हैं नियम?
Bike Taxi Update: सफेद नंबर प्लेट वाली निजी बाइक को सीधे बाइक टैक्सी नहीं चला सकते हैं, इसके लिए पहले RTO से कमर्शियल मंजूरी लेनी पड़ सकती है. जानिए जरूरी नियम. Read More
छात्र आंदोलन: राहुल की सोरेन को चिट्ठी, कहा- 'व्यक्तिगत तौर पर...'
राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को सलाह दी है कि वह रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मिलें, उनकी चिंताओं को हल करने के लिए झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत किया जा सके. Read More
ईरान पर नॉर्थ कोरिया की 'नो', ट्रंप ने साउथ के साथ कर दिया ये काम
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को काफी कम करने का निर्देश दिया है. इसकी जानकारी ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी है. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
कप्तान विराट कोहली के 3 रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन
Virat Kohli Captaincy Record भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली की पहचान सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज के तौर पर नहीं है. विराट कोहली के कप्तान के रूप में ये रिकॉर्ड आज भी बेहद खास हैं. Read More
गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतरा भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने वाला कोच
भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच अब उन्हें एक बड़े नाम का समर्थन मिला है.आइए जानते हैं क्या कहा... Read More
Aaj Ka Panchang 17 August 2026: आज सावन सोमवार पर नाग पंचमी, पूजा, अभिषेक का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 17 August 2026: आज सावन शुक्ल पंचमी तिथि और सोमवार है .आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More
Real Estate: जिन्ना ने अपना दिल्ली वाला घर किसे बेचा था? आज कितनी है उसकी कीमत?
Jinnah Delhi House: मोहम्मद अली जिन्नाह जिनका हाथ भारत के विभाजन में था, उनका दिल्ली वाला घर आज तक भी चर्चा का विषय है. इस घर को विभाजन के बाद किसने खरीदा और अब इसकी कितनी कीमत है, आइये जानें. Read More