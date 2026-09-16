एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

नई दिल्ली और निजामुद्दीन समेत 4 रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगा OTP वाला डिजिटल लॉकर उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल के चार स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू कर रहा है. नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पर सेवा उपलब्ध है, जबकि दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार पर जल्द शुरू होगी. Read More

UPI: 2000 से ज्यादा की रेलवे टिकट बुकिंग पर कितना चार्ज देना होगा? रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट है. ऑनलाइन 2000 से ज्यादा की ट्रेन टिकट बुक करते हैं और उसका भुगतान UPI से करते हैं तो अब MDR चार्ज से जुड़ा एक नया नियम लागू होने वाला है. जानिए पूरी बात. Read More

'मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन…', UCC पर भड़के अरशद मदनी UCC पर जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह लागू करने का उद्देश्य नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना और उनके संवैधानिक अधिकारों को सीमित करना है. Read More

न्यूजीलैंड ने भारत संग ट्रेड डील को दी मंजूरी, 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ होगा खत्म! भारत-न्यूज़ीलैंड FTA को लागू करने वाला कानून न्यूज़ीलैंड की संसद से 93-29 वोट से पास हो गया. जानें 95% न्यूज़ीलैंड निर्यात पर टैरिफ कटौती, भारत को 100% ड्यूटी-फ्री एक्सेस की पूरी जानकारी. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

Asian Games 2026 में भारत के 10 गोल्ड पक्के, इन खिलाड़ियों पर रहेगी सबकी नजर एशियन गेम्स 2026 में भारत का अभियान 17 सितंबर से शुरू होगा. भारत के 508 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं. सबसे बड़ा दल एथलीट का है, उसके बाद हॉकी, क्रिकेट और शूटिंग का. Read More

17 या 19 सितंबर, कब से शुरू होंगे 2026 एशियन गेम्स के मैच? क्यों है कंफ्यूजन Asian Games 2026 Start Date: 2026 एशियन गेम्स के शुरू होने को लेकर कंफ्यूजन है. ज्यादातर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि इस मेगा इवेंट की शुरुआत 19 सितंबर 2026 से होगी. Read More

Radha Ashtami 2026: 18 सितंबर दोपहर से अष्टमी, फिर राधा अष्टमी 19 को क्यों? समझें पंचांग का नियम Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी की तिथि 18 सितंबर की दोपहर से शुरू होगी, फिर व्रत 19 सितंबर को क्यों रखा जाएगा? समझें उदया तिथि, मध्याह्न पूजा और पंचांग का नियम. Read More