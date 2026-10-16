एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

LPG: बिना e-KYC नहीं मिलेगा त्योहारों पर फ्री गैस सिलेंडर? जानें नियम त्योहारों के दौरान देश के कई राज्यों में पात्र परिवारों को फ्री सिलेंडर दिया जाता है, लेकिन अगर जिन लोगों ने गैस कनेक्शन की e-kyc पूरी नहीं करवाई है तो क्या उन्हें फ्री सिलेंडर का लाभ मिलेगा या नहीं? Read More

लोक अदालत के टोकन मिनटों में होंगे खत्म, 19 अक्टूबर को ऐसे करें डाउनलोड दिल्ली में 25 अक्टूबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है. अगर आपके भी चालान पेंडिंग हैं तो आपके पास लोक अदालत में इसका निपटारा करवाने का मौका है. इसके लिए टोकन डाउनलोड करना जरूरी है. Read More

राजनाथ सिंह का INDIA गठबंधन पर वार, 'रिजीम चेंज की बात कर रहे, आग लगाने की मंशा' केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने एसआईआर पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की है. Read More

रोबोट ने लड़की के साथ की छेड़छाड़, गंदे इशारे, सोशल मीडिया पर किया गया लाइव जर्मनी में रोबोट पर कथित तौर पर 16 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. लगभग 120 सेमी ऊंचे रोबोट ने पीछे से आकर लड़की के साथ गलत हरकतें कीं. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

अगर मोहम्मद शमी खेले 2027 का वर्ल्ड कप, ग्लेन मैकग्राथ का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटना पक्का मोहम्मद शमी के पास 2027 वनडे वर्ल्ड कप में ग्लेन मैकग्राथ का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. मगर इस रिकॉर्ड को वह तभी तोड़ पाएंगे, जब उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में जगह मिले. Read More

मैच फिक्सिंग से खेल जगत फिर हुआ शर्मसार, खिलाड़ी 2050 तक के लिए बैन Match Fixing: खेल जगत को मैच फिक्सिंग की घटना ने एक बार फिर शर्मसार कर दिया है. टेनिस खिलाड़ी पर 24 साल का बैन लगाया गया है. वह 2050 तक नहीं खेल पाएगा. Read More

Aaj Ka Panchang 16 October 2026: नवरात्रि की षष्ठी पर सरस्वती आवाहन आज, जानें पूजा का समय और राहुकाल Aaj Ka Panchang 16 October 2026: नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा और सरस्वती आवाहन है. जानें दिल्ली का पंचांग, पूजा का समय, राहुकाल और शुभ मुहूर्त. Read More