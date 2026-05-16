एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 16 मई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
क्या वाकई 'अनलिमिटेड' होता है हेल्थ इंश्योरेंस? पॉलिसी लेने से पहले जान लें ये 5 कड़वी हकीकतें
Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस में ‘अनलिमिटेड कवर’ सुनने में आकर्षक लगता है लेकिन असल में इसमें कई शर्तें होती हैं. चलिए जानते हैं पॉलिसी लेने से पहले इन 5 सीमाओं को समझना क्यों जरूरी है. Read More
Delhi Electronic Markets: दिल्ली के 6 बाजार जहां मिलते हैं ब्रांडेड AC और कूलर, कीमत सुनकर रह जाएंगे दंग
Cheapest Electronics Market: गर्मी बढ़ते ही AC और कूलर की मांग भी तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे में दिल्ली के कुछ ऐसे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक बाजार हैं, जहां कम दाम में AC और कूलर आसानी से मिल जाते हैं. Read More
'जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं', बंगाल में हार के बाद पहली बार TMC नेताओं की मीटिंग में बोलीं ममता बनर्जी
तृणमूल उम्मीदवारों के साथ हुई बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि हाल के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद पार्टी संगठन फिर से उठ खड़ा होगा. इस बैठक में पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे. Read More
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
ISIS Commandar Death: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी और नाइजीरियाई सेनाओं ने संयुक्त ऑपरेशन में ISIS के दूसरे सबसे बड़े कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया है. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं
विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More
IPL 2026 के बीच चेन्नई से जुड़े कुलदीप यादव, बेंगलुरु ने भी किया बड़ा बदलाव; प्लेऑफ से पहले हुआ खेला
IPL 2026, CSK and RCB: आईपीएल के 19वें सीजन के बीच चेन्नई सपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने स्क्वॉड में बड़ा बदलाव किया. कुलदीप यादव सीएसके के साथ जुड़ गए हैं. Read More
PBKS vs MI: “अब सिर्फ ODI बाकी है…” बुमराह का बयान सोशल मीडिया पर वायरल
जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी में जीत दर्ज करने के बाद मजाकिया अंदाज में कहा कि अब सिर्फ ODI कप्तानी बाकी है, लेकिन उन्हें ऐसा होता नजर नहीं आता. Read More
Vat Savitri Amavasya 2026: वट सावित्री अमावस्या पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब, शनि जयंती के संयोग ने बढ़ाया महत्व
Vat Savitri Amavasya 2026: वट सावित्री व शनि जयंती पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब. श्रद्धालुओं ने हरकी पैड़ी पर लगाई डुबकी, सुहागनों ने पति की लंबी उम्र के लिए की वटवृक्ष की पूजा. Read More
Gold-Silver Price Today: आज घटे या बढ़े सोना-चांदी के दाम? जानिए आपके शहर में क्या हैं ताजा कीमतें
Gold-Silver Price Today: देश में सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तेजी के बाद अब गिरावट देखने को मिली है. मजबूत डॉलर और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते आज गोल्ड-सिल्वर रेट नीचे आए हैं. Read More
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Source: IOCL