एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

AC Cooling Tips: गर्मी में AC की कूलिंग हो गई कम? आउटडोर यूनिट धोने से पहले जान लें ये बातें Summer Cooling Tips: गर्मी में AC की कूलिंग कम होने पर कई लोग आउटडोर यूनिट को पानी से साफ करने लगते हैं. लेकिन क्या ऐसा करना सही है और क्या इससे सच में कूलिंग बेहतर होती है? जानिए. Read More

दिल्ली में गर्मी से राहत की नई पहल! बांस से बनेंगे कूलिंग जोन, जानें लोकेशन और सुविधाएं Bamboo Cooling Zone: दिल्ली में लू और भीषण गर्मी से राहत के लिए बैंबू कूलिंग जोन बन रहे हैं. जानें कैसे काम करेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी और किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा. Read More

इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक सुनवाई के दौरान महिला के अभिभावकों की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट का मकसद सिर्फ महिला और उसके पिता के बीच मुलाकात करवाना था, न कि उस सुरक्षा को कम करना, जो इस जोड़े को दी गई है. Read More

सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...' Iran US Deal: ईरान ने प्रारंभिक शांति समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि क्षेत्र में अमेरिका या उसके सहयोगियों द्वारा समझौते का कोई भी उल्लंघन हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वॉशिंगटन की होगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू! FIFA World Cup 2026: सोमवार को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्ड और स्पेन के बीच मुकाबला खेला गया. दोनों टीमों के बीच मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा. Read More

पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बदलाव, खत्म होगी पुरानी कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था, खिलाड़ियों की सैलरी को लेकर बड़ा अपडेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पारंपरिक A, B, C और D सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी को खत्म कर नया डेटा-आधारित ट्रैक सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. Read More

Bada Mangal 2026: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है ये 1 काम, इसके बिना अधूरी है हर प्रार्थना! Bada Mangal 2026: हनुमान जी को सिंदूर से ज्यादा आचरण में 'राम चरित्र' सत्य-ईमानदारी पसंद है. 16 जून के बड़े मंगल पर दिखावे के बजाय कर्म सुधारें, नेक इंसान की ही प्रार्थना बजरंगबली स्वीकार करते हैं. Read More