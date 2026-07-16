एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 16 जुलाई 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले क्यों महंगा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंश्योरेंस? पॉलिसी लेते समय रहें सावधान
EV Insurance: इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बाद उसका इंश्योरेंस लेते समय केवल कम प्रीमियम देखना सही नहीं है. EV का इंश्योरेंस सामान्य कारों से महंगा होता है, इसलिए जरूरी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए. Read More
कैंसर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों पर बड़ा खुलासा,क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा पूरा कवर?
Insurance Tips: हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले पॉलिसी की कवरेज और गंभीर बीमारियों का कवर जरूर जांचें, ताकि इलाज के समय क्लेम में परेशानी न हो और आर्थिक सुरक्षा बनी रहे. Read More
NEET में 5 लाख की डील, 111 सवाल और कोचिंग कनेक्शन... CBI ने खोली परत-दर-परत साजिश
NEET Paper Leak: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने स्पेशल कोर्ट को बताया है कि लातूर के एक कोचिंग सेंटर संचालक ने परीक्षा से पहले केमिस्ट्री के सवाल हासिल करने के लिए कथित तौर पर 5 लाख रुपये दिए थे. Read More
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
India Windfall Tax: सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला चार्ज 8.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 15.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
Digger Trailer: 'तुमने तबाही मचा दी...', टॉम क्रूज की 'डिगर' का ट्रेलर देख उड़े लोगों के होश, आपने देखा?
Digger Trailer Released: हॉलीवुड के एक्शन स्टार टॉम क्रूज की अपकमिंग फिल्म 'डिगर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म ये काफी दमदार है, जिसमें एक्टर नए अवतार में नजर आ रहे हैं. देखिए ट्रेलर. Read More
IND vs ENG: किंग कोहली के बल्ले से लिखी जा सकती है नई कहानी, आज तोड़ सकते हैं ये रिकॉर्ड
भारत और इंग्लैंड बीच गुरुवार को 16 जुलाई को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा तीन मैचों का वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला. टीम इंडिया की नजर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी. Read More
Spain vs Argentina Final: जिसे कभी lionel Messi ने गोद में उठाया, अब उसी Lamine Yamal से होगी वर्ल्ड कप फाइनल में टक्कर
FIFA World Cup 2026 Final: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना आमने-सामने होंगे. इस मुकाबले में लियोनेल मेसी का सामना लैमिन यमाल, जिसे उन्होंने बचपन में अपनी गोद में उठाया था उस से होगा. Read More
Jagannath Mystery: भगवान जगन्नाथ की बड़ी-बड़ी आंखों का क्या है रहस्य? जानिए इसके पीछे छिपा गहरा अर्थ
Jagannath Mystery: भगवान जगन्नाथ की बड़ी-बड़ी आंखों का क्या महत्व है? जानिए धार्मिक मान्यताओं, आध्यात्मिक प्रतीक और जगन्नाथ परंपरा में इनका गहरा अर्थ. Read More
Instamart पर करें बुकिंग, मिनटों में घर पहुंचेगा LPG सिलेंडर; कनेक्शन न भी हो तो चलेगा
LPG Online Delivery: इस सर्विस के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास LPG कनेक्शन पहले से हो. पहले ऑर्डर में आपको नई सिलेंडर खरीदनी होगी, जबकि बाद इसे रिफिल के तौर पर प्रोसेस किया जाएगा. Read More