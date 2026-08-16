एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

PM मोदी ने 7 शक्तियों को क्यों कहा 'सप्तधारा'? सनातन परंपरा में छिपा है इस शब्द का गहरा अर्थ PM Modi Sapt Dhara: पीएम मोदी ने लाल किले से 7 शक्तियों को 'सप्तधारा' क्यों कहा? जानें भारतीय धर्म-दर्शन में सात अंक और इस शब्द का अर्थ. Read More

रेलवे का पानी मत पीना, 458 स्टेशनों पर मिला खतरनाक बैक्टीरिया Indian Railway: सफर के दौरान रेलवे स्टोशनों पर आपने भी पानी पिया होगा. अब इसी पानी को लेकर कैग ने एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है. कैग ने बताया है कि पानी में खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद हैं. Read More

पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर पर NSA अजीत डोभाल ने रणनीति से जुड़ी अहम जानकारी साझा की. जानिए पहलगाम हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई के लक्ष्य कैसे तय किए थे. Read More

बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम Independence Day: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दुबई का बुर्ज खलीफा तिरंगे के रंगों में रोशन हुआ. जानिए भारत-UAE दोस्ती और इस खास जश्न से जुड़ी पूरी जानकारी. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतरा भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने वाला कोच भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच अब उन्हें एक बड़े नाम का समर्थन मिला है.आइए जानते हैं क्या कहा... Read More

IPL टीमों का देशप्रेम, 80वें स्वतंत्रता दिवस पर यूं जताया गर्व India 80th Independence Day: भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. देशभर में तिरंगे के रंग में जश्न का माहौल है और क्रिकेट जगत भी इससे अछूता नहीं रहा. IPL टीमों ने भी गर्व जताया. Read More

Aaj Ka Panchang 16 August 2026: आज दूर्वा गणेश चतुर्थी पर भद्रा का साया, पूजा मुहूर्त और देखें पूरा पंचांग Aaj Ka Panchang 16 August 2026: आज सावन शुक्ल चतुर्थी तिथि और रविवार है .आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More