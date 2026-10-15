एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

दुर्गा पूजा पर रात में भी चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, 17 से 21 अक्टूबर तक मिलेगी सुविधा दुर्गा पूजा के दौरान रेलवे ने सियालदह साउथ सेक्शन में पूजा स्पेशल नाइट ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. ये ट्रेन 17 से 21 अक्टूबर तक चलाई जाएंगी. देखें ट्रेनों की लिस्ट. Read More

27 अक्टूबर से रेलवे काउंटर से टिकट लेने वालों को भी मिलेगा बीमा! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला अगर आप रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदते हैं तो यह जानकारी आपके लिए है. ऑफलाइन टिकट लेने वालों को भी 27 अक्टूबर से बीमा कवरेज देने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. Read More

CP में CJP के तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दीपके का पोस्ट- 'दो नौजवान जिन्होंने...' कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक बार फिर सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. Read More

US में हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की साजिश, 19 साल का लड़का गिरफ्तार अमेरिका के इलिनोइस में हिंदू मंदिर पर हमले की कथित साजिश के मामले में 19 वर्षीय एलेक्जेंड्रोस पैपोराकिस गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को घर से राइफल, गोलियां और नस्लवादी घोषणापत्र मिला है. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

W,W,W...,इस बांग्लादेशी खिलाड़ी ने हैट्रिक लेकर बदला टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बने. Read More

आज इंदौर में बनेंगे 300 रन! होल्कर स्टेडियम में कितना है T20I का सबसे बड़ा स्कोर? भारत और वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में रनों की बरसात के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में बड़े स्कोर की उम्मीद है. जानिए यहां T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर कितना है और क्या भारत 300 रन बना सकता है. Read More

Aaj Ka Panchang 15 October 2026: स्कंदमाता की पूजा और ललिता पंचमी आज, सुबह नहीं मिला समय तो शाम को कब करें पूजा? Aaj Ka Panchang 15 October 2026: स्कंदमाता की पूजा और ललिता पंचमी आज. जानें शाम की पूजा, पंचमी समाप्ति, दिल्ली का राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त. Read More