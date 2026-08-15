एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर

EPFO: आज है ECR फाइल करने की आखिरी तारीख, फिर लगेगा जुर्माना EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े नियोक्ताओं के लिए ECR फाइल करने और पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करने की लास्ट डेट 15 अगस्त यानी आज है. Read More

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा बदलाव, वक्त के हिसाब से बदलेगी गाड़ियों की रफ्तार Delhi-Meerut Expressway: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब समय और ट्रैफिक के हिसाब से वाहनों की स्पीड लिमिट बदलेगी. अक्षरधाम से सराय काले खां के बीच डिजिटल बोर्ड पर लिमिट बताई जाएगी. Read More

सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा एक्ट्रेस तृषा कृष्णन सीएम विजय के स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली पंक्ति में नजर आईं. सीएम विजय ने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ रची गई साजिशों को भी नाकाम किया जाएगा. Read More

इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप, अब मंडरा रहा सुनामी का खतरा इंडोनेशिया के फ्लोरेस आईलैंड के पास शनिवार को जबरदस्त भूकंप देखने को मिला. इंडोनेशिया और उसके पड़ोसी देशों में अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं. यह इलाका प्रशांत महासागर से रिंग ऑफ फायर में स्थित है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

IPL टीमों का देशप्रेम, 80वें स्वतंत्रता दिवस पर यूं जताया गर्व India 80th Independence Day: भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. देशभर में तिरंगे के रंग में जश्न का माहौल है और क्रिकेट जगत भी इससे अछूता नहीं रहा. IPL टीमों ने भी गर्व जताया. Read More

जान से मारने की धमकी मिलने पर सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी Sourav Ganguly Death Threats: पूर्व भारतीय कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी CAB के अध्यक्ष सौरव गांगुली को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने के मामले ने क्रिकेट जगत में हलचल बढ़ा दी है. Read More

Aaj Ka Panchang 15 August 2026: आज हरियाली तीज पर सुबह डेढ़ घंटे पूजा का मुहूर्त, फिर लगेगा राहुकाल, देखें पूरा पंचांग Aaj Ka Panchang 15 August 2026: आज सावन शुक्ल तृतीया तिथि और शनिवार, हरियाली तीज है .आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें. Read More