एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 14 सितंबर 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
बिजली परियोजना में चोरी पर बीमा कंपनी को 25.61 लाख रुपये देने का आदेश
दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने बिजली कंपनी को चोरी से जुड़े हुए नुकसान के मामले में पूरे 25.61 लाख रुपये देने का आदेश बीमा कंपनी को सौंपा दिया. आयोग ने इस पूरे दावे को खारिज करने के आधार को उचित नहीं माना Read More
सहारा रिफंड: पैसा जल्दी दिलाने के नाम पर आपके साथ हो सकती है ठगी, कैसे करें बचाव?
क्या आप जानते हैं कि सहारा रिफंड के नाम पर आपके साथ ठगी हो सकती है. ठग आपको फोन और मैसेज के जरिए आपके साथ ठगी कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप रिफंड के नाम पर होने वाली ठगी से सावधान रहें. Read More
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
पूर्व भाजपा विधायक और पार्टी के प्रदेश ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष एनएल नरेंद्र बाबू रविवार को भारत जोड़ो कन्वेंशन के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए. Read More
बीच हवा में था विमान, तूफान में फंसा, मची चीख पुकार, देखें डरावना वीडियो
इस्तांबुल से ट्यूनिस जा रही तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट TK 661 को खराब मौसम और तेज टर्बुलेंस के कारण खौफनाक स्थिति का सामना करना पड़ा. विमान को तेज झटके लगे और यात्री घबरा गए. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
72 साल के फुटबॉल दिग्गज ने की शादी, 52 साल छोटी है दुल्हन
मलेशिया के दिग्गज फुटबॉलर दातुक अब्दह अलिफ 72 साल की उम्र में शादी को लेकर चर्चा में हैं. 20 साल की लड़की से उन्होंने शादी की है. Read More
जो रूट बन गए नंबर-1, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में टॉप पर
जो रूट ने WTC 2025-2027 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1272 रन के साथ नंबर-1 स्थान हासिल किया है. वह हैरी ब्रूक से सिर्फ 1 रन आगे हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं. Read More
गणेश चतुर्थी पर चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य, ब्रह्म योग से दूर होंगी व्यापारिक अड़चनें; पढ़ें पढ़ें मेष से मीन तक, आज का राशिफल
दैनिक राशिफल: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026, ब्रह्म योग व स्वाति नक्षत्र से चमकेंगे इन राशियों के सितारे, बप्पा की कृपा से पूरे होंगे अटके काम. जानें मेष से मीन का दैनिक राशिफल और खास उपाय. Read More
महंगी गैस खरीद रहा भारत, बढ़ेंगे LPG सिलेंडर के दाम! कतर से सप्लाई रुकी
कतर से LNG की सप्लाई रुकने से कई एशियाई देशों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है क्योंकि कतर इन देशों को कम रेट पर एलएनजी बेचता था. इन्हें अब स्पॉट मार्केट से अधिक रेट पर खरीदना पड़ रहा है. Read More